140-metrowa makieta i inne cudeńka! Zapraszamy na XIII Ogólnopolską Wystawę Modeli, wstęp wolny

Już po raz trzynasty w Iławie Damian Sikorski organizuje Ogólnopolską Wystawę Modeli. Do kolejnej edycji tego niezwykłego wydarzenia, przyciągającego tłumy do hali miejskiej, dojdzie w najbliższy weekend 10-11 lipca 2021.

Właściwie od samego początku, czyli jeszcze od czasu, gdy wystawa odbywała się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Kościuszki, zapowiadamy oraz relacjonujemy wydarzenie, którego pomysłodawcą jest iławianin Damian Sikorski.

49-latek może być znany czytelnikom "Gazety Iławskiej" z poprzednich publikacji. Niegdyś na naszych łamach już opisywaliśmy pasję iławianina. Do tego corocznie relacjonujemy wystawy modeli w skali 1-87, które już od kilkunastu lat organizuje w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11b. Niestety, w poprzednim 2020 roku wystawy nie można było zorganizować z uwagi na obostrzenia pandemiczne związane z koronawirusem.

Jak już podkreśliliśmy, to wydarzenie przyciąga tłumy — ojcowie przychodzą pod pretekstem pokazania swoim pociechom miniaturowego świata, jednak im też oczy cieszą się na widok malutkich cudeniek, o których być może marzyli za dzieciaka.

A już prawdziwym hitem są makiety linii kolejowych — wisienka na torcie iławskiej wystawy. Najdłuższa dotychczasowa miała ponad 100 metrów! Na trasie odwzorowane były oczywiście tory, dworce, ich okolice, ale nie brakowało także scenek rodzajowych, jak na przykład procesji z okazji Bożego Ciała czy wypadku z udziałem ciągnika i przyczepy, który wiózł ziemniaki. Była także... plaża nudystów itd.



— W tegorocznej wystawie weźmie udział około 140 osób z całego kraju. Mam tu na myśli wystawców, a także osoby, które obsługiwać będą makiety kolejowe. To reprezentanci klubów modelarskich z Polski, którzy do Iławy przywiozą swoje kolekcje — mówi Damian Sikorski, który w czwartek odwiedził naszą redakcję. Więcej o pasji Damiana Sikorskiego pisaliśmy w artykule: ŚWIAT W MINIATURZE|| Nawet sygnały wydaje jak prawdziwa!

To oznacza, że iławska, ogólnopolska wystawa modeli z roku na rok rozrasta się. — Tak właśnie jest. Podczas tegorocznej wystawy w głównej części hali, czyli na boisku, nie zmieszczą się wszystkie stoiska, dlatego rozstawimy się także w holu przy wejściu do budynku — mówi Sikorski.

Podczas tegorocznej wystawy znowu będziemy mogli zobaczyć fantastyczne makiety. Jedną z nich przywiozą z sobą pasjonaci z Sopotu.

— Jej długość na wynieść około 70 metrów i ma zawierać element-niespodziankę. Nawet mi kolekcjonerzy z Sopotu nie chcą zdradzić, co to będzie! — mówi półżartem iławianin.

Druga makieta będzie jeszcze bardziej okazała, a na pewno dłuższa (140 metrów!). To po prostu trzeba zobaczyć!

— Kolejnymi atrakcjami będą symulatory, dzięki którym będziemy mogli poczuć się jak zawodowi maszyniści. Zresztą, na symulatorze lokomotywy TRAXX naprawdę szkolą się kolejarze. Ten symulator znajdować się będzie przed wejściem do hali, na specjalnie przystosowanym do tego busie. Drugi natomiast będzie w środku. Mówimy tu o kabinie i symulatorze lokomotywy EN-57, która przyjedzie do nas prosto z Oświęcimia — tłumaczy Damian Sikorski.

Wystawa odbędzie się w sobotę 10 lipca, w godzinach 10.00 — 19.00, oraz w niedzielę 11 lipca, od 10.00 do 16.00. Wstęp na wystawę jest bezpłatny! Organizatorzy proszą o zakładanie maseczek przed wejściem do hali.

Takie cuda można zobaczyć na Ogólnopolskiej Wystawie Modeli w Iławie (fot. Mateusz Partyga)