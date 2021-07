Stolica polskiego triathlonu jak zwykle nie zawiodła! [relacja + video i zdjęcia z Susza]

To już 30 lat! W czasach, kiedy triathlon był jeszcze bardzo mało znany w Polsce, nie uprawiali go celebryci itd., w Suszu już rozgrywano zawody triathlonowe. Do pierwszej edycji doszło właśnie trzy dekady temu, dokładnie 1 czerwca 1991 roku.

Przez te 30 lat suskie zawody, jedne z pierwszych w kraju, nabierały rangi i znaczenia. I nawet odejścia sponsorów tytularnych imprezy nie były w stanie pogorszyć czy też osłabić wizerunku wydarzenia odbywającego się nad Jeziorem Suskim i w jego okolicach. A może nawet Susz zyskał na tym? Ludzie sportu z tego miasta oraz lokalni samorządowcy wzięli na siebie pełen ciężar organizacji imprezy i znowu Susz Triathlon jest jak najbardziej suski, ale wciąż bardzo otwarty na gości z Polski i świata. Można nawet odnieść wrażenie, że aktualne zawody mają jeszcze lepszy klimat, niż te z lat poprzednich, z "łamanymi" nazwami.

Podczas tegorocznej edycji na listach startowych znowu nie zabrakło byłych mistrzów świata (Maciej Konieczny) czy Polski, do Susza ponownie zawitał także Jerzy Górski, którego życiowo-triathlonowa historia była inspiracją do stworzenia filmu "Najlepszy", z Jakubem Gierszołem w roli Górskiego.

Jerzy Górski, tytułowy "Najlepszy" i Krystyna Dwórznik, kierowniczka biura zawodów w Suszu w 1991 roku



Jak już kiedyś wspomnieliśmy, Susz nie żyje triathlonem tylko przez jeden weekend w roku. Fakt — miasto to znacznie ożywa przy okazji zawodów triathlonowych, jednak trzeba wiedzieć, że wielu mieszkańców tej miejscowości trenowało, trenuje lub pewnie w przyszłości będzie trenować multidyscyplinę sportową, na którą składa się pływanie, jazda na rowerze oraz bieg. Nawet niektórzy piłkarze (byli i aktualni) miejscowej Unii trenują "tri" — nikt nawet nie myśli o tym, żeby Suszowi odebrać status stolicy.

Głównym magnesem przyciągającym triathlonistów do Susza jest historia, a także niezwykły klimat. Tu ludzie autentycznie kochają ten sport, a podczas zawodów z ust mieszkańców nie znika uśmiech — także w trakcie wieczornych koncertów, akurat w tym roku na scenie ustawionej na plaży miejskiej wystąpił zespół Lady Pank (piątek), a w sobotę zagrały Wilki.

A propos uśmiechu, a nawet gromkiego śmiechu: przed niedzielnym startem na dystansie Iron Mana (1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem, 21 km biegu) konferansjer powiedział, że w związku z tym, że to 30. urodziny Susz Triathlon, to organizatorzy dali uczestnikom i tak "morderczego" wyścigu dodatkowy prezent — dystans niedzielnych zmagań wydłużyli do... pełnego Iron Mana! Czyli zawodniczki i zawodnicy musieliby pokonać dystanse dwukrotnie dłuższe. Po przekazaniu takiego "prezentu" ucieszył się każdy, ale nikt go oczywiście nie przyjął. Poczucie humoru to też stały element ST.

Na połówce IM tryumfowali: Aleksandra Jędrzejewska wśród pań (czas 4:21:04), a wśród mężczyzn długaśny dystans najszybciej pokonał Łukasz Kalaszczyński (3:52:43). To była niedziela, jednak nie możemy nie wspomnieć o najważniejszych zmaganiach tegorocznego Susz Triathlon, czyli sobotnich mistrzostwach Polski na dystansie Standard (1,5 km pływanie; 39,9 km rower; 9,9 km bieg). Tu najlepsi byli reprezentanci AZS AWF Katowice, Paulina Klimas zdobyła złoty medal w rywalizacji kobiet (druga była zawodniczka UKS TRS Susz, Roksana Słupek), a mistrzem Polski wśród mężczyzn został Michał Oliwa.

Az żal opuszczać Susz, na szczęście nic nie zapowiada, że w przyszłym roku impreza miałaby się nie odbyć, dlatego już odliczamy czas do kolejnego Susz Triathlon.



SUSZ TRIATHLON 2021 — WYNIKI MISTRZOSTW POLSKI ELITY, DYSTANS STANDARD

Kobiety:

1. Paulina Klimas (AZS AWF Katowice) 02:04:33

2. Roksana Słupek (UKS TRS Susz) 02:04:42

3. Magdalena Sudak (UKS G-8 Bielany Warszawa), 02:05:53

4. Marta Łagownik (UKS Dwójka Morena), 02:08:04

5. Zuzanna Sudak (UKS G-8 Bielany Warszawa), 02:10:35

6. Joanna Woźniak (Ironman Cs Polska), 02:11:09

7. Natalia Zych (UKS 51 Lublin), 02:11:19

8. Julia Sanecka (Gryfiński Klub Sportowy Delf), 02:12:26

Mężczyźni

1. Michał Oliwa (AZS AWF Katowice), 01:54:26

2. Maciej Bruździak(UKS Cityzen Poznań), 01:54:56

3. Kamil Damentka (Tri-team Rumia) 01:55:31

4. Kacper Stępniak (GVT Świebodzice), 01:56:12

5. Przemysław Szymanowski (Szymanowski Triathlon Team Starachowice), 01:58:05

6. Robert Czysz (UKS Cityzen Poznań), 01:58:14

7. Robert Wilkowiecki (AZS AWF Katowice) 01:58:30

8. Krzysztof Hadas (Niezrzeszony), 01:58:43

9. Daniel Juszkowiec (UKS G-8 Bielany Warszawa), 01:59:29

10. Mateusz Głuszkowski (UKS Cityzen Poznań) 02:00:19

niedziela) Sprawdź wszystkie wyniki na datasport.pl ( sobota

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl