Smoki zawładnęły Iławą! 350 osób startuje w regatach O Złote Wiosło Jezioraka [zdjęcia, wideo]

W opinii wielu wioślarek i wioślarzy pływających na smoczych łodziach, regaty iławskie są jednymi z najlepszych (jak nie najlepszymi) w Polsce. Nie chodzi tu może tylko o poziom sportowy, bardziej o klimat i charakter Regat Smoczych Łodzi — O Złote Wiosło Jezioraka.

Od godzin przedpołudniowych nad brzegiem Małego Jezioraka tłum — w samych zawodach bierze udział ok. 350 osób, ale do tego dochodzą jeszcze kibice, którymi często stają się iławianie spacerujący nad jeziorem oraz turyści, których początkowo trochę dziwi, a potem zaciekawia widok długich łodzi, na których znajdują się 10-i 20-osobowe osady pływające w rytm podawany przez bębniarza, który odważnie siedzi na dziobie plecami do kierunku wyścigu.

Na tegoroczne regaty przyjechały do Iławy aż 22 kluby z całego kraju. — Nie jest jednak tak, że dokładnie tyle samo będzie osad czy też drużyn, bo w czasie regat smoczych łodzi bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że dana osadę tworzy "mieszanka" wioślarek i wioślarzy z różnych klubów — mówi Wojciech Duda z Drakens Iława.

Tradycyjnie nie brakuje osad totalnie amatorskich: do regat zgłaszają się drużyny złożone z koleżanek i kolegów z pracy itp., na listach startowych w tym roku mamy więc (po raz kolejny) silną osadę stworzoną przez pracowników Zakładu Karnego w Iławie, a także drużyny reprezentujące konkretne firmy. Swoje załogi wystawiły również urzędy: iławski ratusz ma swoją osadę w regatach, podobnie jak urząd gminy wiejskiej Iława.

Do kategorii Amator 10 (10 osób na łodzi) zgłosiło się dziewięć osad, do Open 20 — sześć osad, do Mixt 20 — dziewięć osad, a do kat. Women 10 — pięć osad.