Tomasz Sedlewski wraca do Jezioraka? "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam"

Swego czasu był ulubieńcem iławskiej publiczności, bo serce do walki ma za dwóch, a umiejętności też nigdy nie brakowało. Może stać się tak, że Tomasz Sedlewski ponownie założy koszulkę Jezioraka i to niebawem!

Tomasz Sedlewski ostatnio reprezentował barwy Olimpii Elbląg. Jak jednak informowały wczoraj (wtorek 29 czerwca) media, 31-letni pomocnik jest w gronie zawodników, którzy na pewno nie przedłużą kontraktów z II-ligowcem.

— Jedenastu zawodników nie zagra w przyszłym sezonie w barwach Olimpii Elbląg. Wygasających z końcem czerwca kontraktów z klubem nie przedłużą Patryk Burzyński, Eryk Filipczyk, Dawid Jabłoński, Sebastian Kamiński, Michał Kiełtyka, Damian Poliński, Michał Ressel, Tomasz Sedlewski, Orest Tkaczuk i Wojciech Zyska — czytamy na 90minut.pl.

— Po zakończeniu wypożyczenia z Legii Warszawa Olimpię opuszcza Filip Sobiecki. Wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali Bartosz Przybysz, który ostatnio był wypożyczony do Arki Gdynia, oraz Paweł Rutkowski. Klub poinformował także, że piłkarze Olimpii Elbląg 30 czerwca powrócą do treningów — czytamy dalej w artykule "Zmiany kadrowe w Olimpii Elbląg".

Urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Sedlewski to wychowanek Ossy Biskupiec Pomorski, w której grał w juniorach. Następnie przez pięć i pół sezonu reprezentował barwy Jezioraka Iława, a następnie grał w Olimpii Elbląg, Motorze Lublin, ponownie Olimpii, w Wiśle Puławy i znowu w klubie z Elbląga.

Dużo wskazuje na to, że waleczny skrzydłowy ponownie założy koszulkę Jezioraka. Skontaktowaliśmy się z piłkarzem dzisiaj rano, gdy już był z rodziną na urlopie. Pytamy wprost: jest szansa na powrót do klubu z ulicy Sienkiewicza?

— Nie potwierdzam na razie mojego przyjścia do Jezioraka, ale także nie zaprzeczam, że tak się stanie — mówi Sedlewski, który dodaje: — Nigdy nie ukrywałem, że chce wrócić — już z rodziną — do Iławy. Zdaje się, że ten czas właśnie nadchodzi. Zresztą mieszkamy już w Iławie od roku, z tym miejscem wiążemy naszą przyszłość — mówi Sedlewski.

Pozostaje zatem wypatrywać oficjalnego komunikatu Jezioraka dotyczącego transferu. Tomasz Sedlewski byłby kolejnym zawodnikiem, który po piłkarskich wojażach po kraju wróciłby do iławskiego klubu.

zico

