MMA|| 16 sekund i po wszystkim! Wielki debiut Patryka Duńskiego na gali FEN! [video]

To był debiut marzenie, co podkreślali telewizyjni komentatorzy relacjonujący ostródzką galę FEN 35: LOTOS Fight Night. A obraz szedł na całą Polskę i świat w otwartych kanałach sportowych – moc, dynamikę i bystrość wojownika z Iławy poznało właśnie wielu miłośników i znawców MMA.

Patryk Duński nie uchodził na pewno za faworyta w pojedynku z Kamilem Łebkowskim, który dorobił się nawet rangi legendy federacji FEN. Rywal zawodnika Arrachiona Iława to bardzo doświadczony zawodnik, jednak ostatnio częściej przegrywał niż wygrywał. Seria została wydłużona wczoraj (sobota 26 czerwca) – podczas walki w oktagonie, ustawionym w samym środku ostródzkiego amfiteatru, Duński dosłownie zbombardował przeciwnika!

Walka trwała zaledwie szesnaście sekund, po których nastąpiła eksplozja radości fightera, trenera Dawida Tarasiewicza i całego iławskiego obozu.



– Łebkowski zaczął aktywnie próbując wyprowadzać ciosy proste. Wkrótce jednak sam nadział się na takie uderzenie i momentalnie się przewrócił. Duński ruszył do dobitki i jeszcze pod siatką zasypał rywala kolejnymi ciosami. Sędzia musiał przerwać walkę! Trwała ona zaledwie 16 sekund! – relacjonuje fachowy portal mma.pl.

A kibice mieszanych sztuk walki już doceniają wyczyn popularnego „Chudego”. – Piękny przykład refleksu i nieprzespania pójścia za ciosem. To można pokazywać jako instruktaż w szkołach. Do tego potrzeba instynktu, tu pięknie to widać. Wyrazy uznania – pisze jeden z internautów na facebooku federacji FEN, która walkę opisała w kilku słowach: „Będący sporym underdogiem Patryk Duński sprawia dużą niespodziankę!”.

Tuż po walce, w trakcie wywiadu udzielonego jeszcze w oktagonie, Patryk podkreślał, jak dużo pracy włożył w przygotowania do tego pojedynku i jak cierpliwa i wyrozumiała w ich trakcie była jego żona, Dominika. Podkreślał też, że nie utrzymuje się z MMA, normalnie pracuje, a sport i sztuki walki to jego pasja. Na co dzień Duński pracuje bowiem w gospodarstwie rybackim w Iławie, a w wolnych chwilach tworzy hip-hop. To naprawdę ciekawy przypadek!

Do tematu walki Patryka Duńskiego wkrótce wrócimy. Skontaktujemy się zawodnikiem MMA z Iławy, jak tylko wypocznie po wielkim debiucie w federacji FEN.

FEN 35 – wyniki:

źródło: mma.pl

70,3 kg: Aleksandr Gorshechnik (16-5) pok. Adrian Zieliński (20-11) przez jednogłośną decyzję

93,0 kg: Adam Kowalski (13-6-1, 1 N/C) pok. Marcin Filipczak (5-2) przez większościową decyzję

70,3 kg: Patryk Duński (7-5-1) pok. Kamil Łebkowski (18-11) przez nokaut (ciosy), Runda 1, 0:21

83,9 kg: Krystian Bielski (7-3) pok. Juan Caballero (3-2) przez jednogłośną decyzję

77,1 kg: Kamil Kraska (7-1) pok. Jose Barrios (11-3) przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

+95 kg: Łukasz Szmajda pok. Artur Bizewski przez jednogłośną decyzję – walka w formule K-1

120,2 kg: Paweł Biernat (2-0) pok. Damian Bujkowski (2-1) przez TKO (ciosy), Runda 1

93,0 kg: Bartosz Szewczyk (2-0) pok. Kacper Miklasz (1-3) przez TKO (ciosy w parterze), Runda 1

61,2 kg: Mariusz Joniak (8-4) pok. Krzysztof Gajek (0-1) przez poddanie (duszenie von Flue), Runda 1

70,3 kg: Damian Rzepecki pok. Eryk Śmiatek przez jednogłośną decyzję – walka na zasadach semi-pro

