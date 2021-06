Rajd pływacki to stały i pewny punkt kalendarza sportowego Iławy [zdjęcia, wyniki]

750, 1500 i 3000 metrów — takie dystanse mieli do wyboru uczestnicy 9. Rajdu Pływackiego wokół Małego Jezioraka. Zawody odbyły się w niedzielę (20 czerwca), gdy termometry w Iławie, podobnie ja w większości kraju, wskazywały powyżej 30 stopni Celsjusza.

— Zapewne dla kibiców i przechodniów, którzy obserwowali zmagania, taka pogoda jest dobra, dużo lepsza od np. deszczu, jednak akurat dla pływaczek i pływaków było trochę za gorąco. A trzeba pamiętać, że większość uczestników pływała w piankach — zaznacza Aneta Rychlik z iławskiej Orki, klubu, który po raz kolejny organizował Rajd.

Na szczęście pływający ukojenie znajdowali w wodach Małego Jezioraka — 24 stopnie to jednak trochę chłodniej niż 30+. Do tego położony w centrum miasta akwen jest idealną areną na tego typu wydarzenia.

— Chcemy, aby nad naszym pięknym jeziorem działo się jak najwięcej, abyśmy my także potrafili wykorzystać potencjał Małego Jezioraka — dodaje Rychlik, która jest także miejską radną.

Organizatorzy mieli obawy co do frekwencji — obostrzenia pandemiczne spowodowały, że warunki do trenowania były bardzo utrudnione lub też całkowicie niemożliwe, bo koronawirus pozamykał baseny. Na szczęście okazało się, że głód sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim chęć spotkania się z pływacką bracią był ogromna! Do zawodów zapisało się łącznie 71 osób, czyli prawie tyle, ile w latach poprzednich (pomijając rok 2020, kiedy to z uwagi na pandemię nie organizowano Rajdu).

— Uczestnicy z Olsztyna dziękują Organizatorom. Jak zwykle organizacja i atmosfera na medal. Pozdrawiamy serdecznie — można przeczytać na facebooku Orki Iława, w komentarzu pod postem o Rajdzie.

Oczywiście nie tylko olsztynianie pojawili się w Iławie; nad Jeziorak przyjechały pływaczki i pływacy z wielu zakątków kraju. Nie brakowało też iławian (jak zwykle mocna ekipa Orki i Orki Masters) oraz suszan, ale jeszcze a propos olsztynian: znakomity wynik w wyścigu na 3000 metrów wykręcił Konrad Kozłowski. Zawodnik Kormorana dystans ten przepłynął w czasie 00:35:44! Zawody niby amatorskie, ale wyniki już do docenienia. A taki np. Piotr Konopacki, także z Olsztyna (Aquasfera Masters) potrafił wygrać w swojej kategorii wiekowej +40 lat zarówno w wyścigu na 750, jak i 3000 metrów. Trochę podobnie jak Marcin Szymkowiak reprezentujący Narie 10,5 Morąg, który zwyciężył w swojej kat. 30-39 lat zarówno na 750, jak i 1500 metrów.

— Za rok ponownie zapraszamy do naszej pięknej Iławy. Opinie uczestników tylko potwierdzają, że warto robić Rajd Pływacki — mówi Aneta Rychlik.

ZWYCIĘSCY IX RAJDU PŁYWACKIEGO DOOKOŁA MAŁEGO JEZIORAKA

DYSTANS 750 METRÓW

Kobiety

Kategoria K0 do lat 16:

Emilia Tofil (czas: 00:10:28, klub/miejscowość: Delfin Gdynia)

K2 30-39 lat:

Emilia Sączyńska (00:11:27; Warsaw Masters Team)

K3 pow. 40 lat:

Julita Drobotko (00:19:26; Iława)

Mężczyźni

M0 do lat 16:

Kamil Czarnota (00:10:24, MALWOPR Malbork)

M2 30-39 lat:

Marcin Szymkowiak (00:11:57; Narie 10,5 Morąg)

M3 powyżej 40 lat:

Piotr Konopacki (00:10:59; Aquasfera Masters Olsztyn)

DYSTANS 1500 METRÓW

Kobiety

K2 30-39 lat:

Justyna Maśkiewicz (00:29:44; Orka Masters Iława)

K3 powyżej 40 lat:

Magdalena Burandt (00:28:32; Iława)

Mężczyźni

M1 16-29 lat:

Waldemar Klejna (00:25:33; OrkaMasters Iława)

M2 30-39 lat:

Marcin Szymkowiak (00:24:15; Narie 10,5 Morąg)

M3 powyżej 40 lat:

Michał Królikowski (00:20:27; Jarużyn)

DYSTANS 3000 METRÓW

Kobiety

K1 16-29 lat:

Sandra Wiśniewska (00:48:59; Orka Iława)

K2 30-39 lat:

Wiktoria Lewandowska (00:48:14; GWSC Team Gdańsk)

M1 16-29 lat:

Konrad Kozłowski (00:35:44; MTP Kormoran Olsztyn)

M2 30-39 lat:

Andrzej Gołembiewski (00:39:33; TMT Toruń Multisport)

M3 powyżej 40 lat:

Piotr Konopacki (00:42:16; Aquasfera Masters Olsztyn)

