IŁAWA || Czy Ewa Bem i Jan Ptaszyn Wróblewski zostaną honorowymi obywatelami?

Zarówno Ewa Bem, jak i Jan Ptaszyn Wróblewski podczas Złotej Tarki występowali wielokrotnie. Stali się wręcz twarzami festiwalu. To między innymi stąd pomysł, by nadać im tytuł Honorowego Obywatela Iławy.

Czternastego czerwca zebrał się zespół kwalifikacyjny do spraw przyjmowania i rozpatrywania tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Iława" oraz "Honorowy Obywatel Iławy". Zespół pozytywnie zaopiniował propozycję, by polską wokalistkę jazzową Ewę Bem i Jana Ptaszyna Wróblewskiego, m.in. saksofonistę i krytyka muzycznego, uhonorować tym drugim tytułem.

Powstały już dwa osobne projekty uchwał w tej sprawie i w poniedziałek (21 czerwca) radni miejscy będą głosować nad ich przyjęciem.

W uzasadnieniu uchwały dotyczącej Ewy Bem czytamy: "Każdy występ Ewy Bem był wielkim wydarzeniem (...). Jest autorką słów piosenki o Iławie (...). Jest twarzą kilkunastu edycji iławskiego wydarzenia".

Na festiwalu prezentowała się w latach: 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 2017 i 2018. W roku 2021 r. Ewa Bem obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, co zbiega się z jubileuszem festiwalu.

W uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju festiwalu również Jan Ptaszyn Wróblewski ma otrzymać ten tytuł. To kompozytor, aranżer, dziennikarz i krytyk muzyczny. Nagrał kilkanaście autorskich albumów. Jest także autorem audycji "Trzy kwadranse jazzu", w której wielokrotnie mówił o festiwalu. W 2000 r. odbył się koncert specjalny "100 lat polskiego jazzu" podczas Złotej Tarki. Oprócz tego Jan Ptaszyn Wróblewski wystąpił także w latach: 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007.

Obydwoje wyróżnieni zostali Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka", przez 28 lat goszcząc w Iławie, mocno promował to miasto. Nad Jeziorak co lato przyjeżdżało wielu miłośników jazzu, z kraju i ze świata. O wkładzie artystów występujących na festiwalu w budowanie marki i wizerunku festiwalu czytamy w uzasadnieniu. "To między innymi dzięki nim Złota tarka uważana jest za jeden z najlepszych projektów artystycznych popularyzujących jazz tradycyjny w tej części Europy". Ewa Bem i Jan Ptaszyn Wróblewski najmocniej związali się i stali się najbardziej kojarzeni ze Złotą Tarką.

Do tej pory tytuł Honorowego Obywatela Iławy rada miasta nadała jedynie wieloletniemu dyrektorowi artystycznemu festiwalu i twórcy hejnału naszego miasta – Henrykowi Majewskiemu.

A już od 13 do 15 sierpnia odbędzie się w Iławie 50 edycja festiwalu. O tym, co się będzie działo podczas jubileuszowej tarki, będziemy informować już wkrótce.



eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl