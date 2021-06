Czy ktokolwiek chce zostać prezesem Jezioraka? Dziś wybory

O walnym w Jezioraku informowaliśmy już kilka tygodni temu — poniżej podajemy dokładny program obrad. Wybory i całe zgromadzenie członków ITS Jeziorak miały się odbyć już zimą tego roku, jednak zostały one — z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia z nią związane — przełożone na czerwiec.

W oficjalnym komunikacie czytamy: "Zarząd ITS Jeziorak Iława zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 [poniedziałek — przyp. red]. Tematem jest wybór zarządu oraz komisji rewizyjnej na lata 2021-2025. Prawo głosu mają członkowie, którzy wykupili kartę członkowską Rodziny Jezioraka na rok 2021. Serdecznie zapraszamy."



Pytanie tylko, czy ktokolwiek zgłosi się lub zostanie zgłoszony jako kandydat do wyborów na prezesa klubu sportowego z ul. Sienkiewicza?

Według naszej wiedzy, w gronie potencjalnych kandydatów był Mariusz Wilk (członek obecnego zarządu), Łukasz Zawłocki (aktualny wiceprezes ds. piłki nożnej) oraz oczywiście Andrzej Sobiech, obecny szef Jezioraka, który funkcję tę pełni od dokładnie 6 lat. — Właśnie mija rocznica — uświadamia nas Sobiech.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy te osoby rzeczywiście wystartują w wyborach.

Zaczynamy od Mariusza Wilka. Jak się okazuje, działacza Jezioraka — z powodów służbowych — nawet nie będzie na dzisiejszych wyborach.

— Jestem obecnie na służbowym szkoleniu daleko od Iławy, nie będę więc brał udziału w wyborach — przekazał nam wczoraj (niedziela 6 czerwca) Wilk.

Zdaniem wielu kibiców Jezioraka i znawców naszej lokalnej piłki murowanym kandydatem był także Łukasz Zawłocki. Jak się jednak dowiedzieliśmy dziś rano (poniedziałek 7.06) od samego zainteresowanego, nie będzie on startował w wyborach. — Nie będę starał się o funkcję prezesa Jezioraka, zadecydowały względy osobiste — tłumaczy Zawłocki.

A Andrzej Sobiech, który już niejednokrotnie (w przeszłości także) wygrywał wybory na prezesa Jezioraka? Jaka jest jego decyzja?

— Mocno się nad tym zastanawiam — mówił nam dzisiaj chwilę przed godziną 11.00 obecny szef klubu. — Myślałem o tym, żeby dać szansę wykazania się młodszemu pokoleniu, jednak zobaczymy, jak to się wszystko potoczy na wyborach — dodaje Sobiech.

Pytanie zatem, jak te dzisiejsze wybory w Jezioraku będą wyglądały?

Iława, poniedziałek 7 czerwca 2021

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Wybór przewodniczącego zebrania

4. Wybór sekretarza zebrania

5. Wybór komisji uchwał i wniosków

6. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjną

7. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 05.06.2019 do 07.06.2021

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres od 05.06.2019 do 07.06.2021

9. Dyskusja

10. Głosowanie nad bilansem za okres od 05.06.2019 do 07.062021

11.Głosowanie nad absolutorium ustępującego zarządu

12. Wybory

– zgłaszanie kandydatów na prezes

- zgłaszanie kandydatów do zarządu

- zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej

13. Wybór metody głosowania (tajne czy jawne)

14. Wnioski komisji uchwał i wniosków

15. Głosowanie

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Wystąpienie nowego prezesa

18. Zmiana nazwy stowarzyszenia na Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława

19. Dyskusja

20. Wybór delegatów na walne zgromadzenie WMZPN

21. Zakończenie obrad

zico

