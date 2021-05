Aktywistka? Działaczka? Nie! To "ogarniaczka" kultury

Kocham muzykę – mówi Grażyna Piękos, wieloletnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury położonego w Lasecznie. Ile jest zespołów, które tworzy? A ile zorganizowała koncertów? Trudno to zliczyć! Ale to nie jedyny obszar, w którym tworzy kulturę na terenie gminy wiejskiej Iława.

Oficjalnie Dzień Działacza Kultury był w sobotę (29 maja). My jednak obchodzimy go dziś, przedstawiając Państwu sylwetkę Grażyny Piękos.

Z kulturą związana jest od zawsze. A jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie – od 2007 r. Laseczno to wieś w gminie Iława. Położona tu siedziba Ośrodka Kultury zajmuje się jednak aktywizacją kulturalną mieszkańców całej gminy. A także licznie przyjeżdżających tu w sezonie letnim turystów.

Co gra w sercu pani Grażyny? Muzyka rockowa – była na wielu wspaniałych koncertach: Phila Collinsa czy Rolling Stonesów. Kocha także poezję śpiewaną. Uwielbia musicale. Nie może się zaszufladkować w temacie muzyki. I nie może tego zrobić, kiedy rozmawiamy o organizowaniu życia kulturalnego w gminie wiejskiej. Troszczy się o różnorodność proponowanych mieszkańcom i turystom wydarzeń.

Grasz Band, jeden z jej zespołów muzycznych, wydał właśnie nową piosenkę o przewrotnym tytule „Zła”. – Pisząc słowa, inspirowałam się przyrodą – mówi, zachęcając do posłuchania.

Inne zespoły, które na przestrzeni lat współtworzyła, to m.in. Remedium (z zacięciem rockowym) i Morawa (który już od 25 lat skręca w stronę folku). Po drodze pojawiały się też zespoły młodzieżowe, był kobiecy zespół Fantazja. Jej dumą jest istniejący od dekady zespół Dzieci Ziemi Iławskiej. I właśnie otrzymał nagrodę starosty iławskiego za swoją działalność. – Trudno mi czasem, bo dzieci rosną i wyfruwają z tego naszego muzycznego gniazdka – mówi pani Grażyna. – Pociechą jest dla mnie to, że przychodzą następne, utalentowane młode osoby.

Dzieci – te własne – poszły w jej ślady. W ich życiu muzyka i kultura są bardzo ważne. Najstarsza córka Joanna mieszka od 15 lat w Wielkiej Brytanii. Pracuje w księgowości, ale muzyka jest jej bliska. Synowie, choć trochę wyglądają jak bliźniacy, to jednak nimi nie są. Między Rafałem a Marcinem są dwa lata i 4 miesiące różnicy. Rafał jest perkusistą, można go usłyszeć właśnie w najnowszym utworze Grasz Bandu. Nie zajmuje się muzyką zawodowo, w przeciwieństwie do Marcina. On odebrał gruntowne wykształcenie muzyczne. Jak mówi jego mama, żyje tylko z muzyki. Założył zespół Singin' Bird.

Jak sama mówi, jej największą siłą jest rodzina. Znana ze swojego pięknego uśmiechu, pani Grażyna najczęściej uśmiecha się, gdy świeci słońce. Przede wszystkim jednak, gdy widzi uśmiechniętych, życzliwych ludzi. – Zresztą uśmiecham się z wielu powodów – mówi. – Gdy słyszę piękną muzykę, wtedy uśmiecham się pełną buzią. Gdy widzę piękne obrazy. Piękne zachody słońca... Fotografuję je, spacerując nad jeziorem Jeziorak. To mnie bardzo dobrze nastraja.

Gdyby jej życie miało otrzymać tytuł, to brzmiałby on...

różnobarwne życie Grażyny Piękos. Jest w nim wiele różnych barw. Poza tym to słowo kojarzy mi się z barwą życia, barwą głosu – mówi dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.



Edyta Kocyła-Pawłowska