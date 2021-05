29-latek znęcał się nad swoją byłą partnerką. Groził jej pozbawieniem życia

— Do oficera dyżurnego policji zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że jej nietrzeźwy były partner jest agresywny i wyzywa ją. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali 29-latka — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna znajdując się pod działaniem alkoholu wszczyna awantury, podczas których jest agresywny wobec kobiety, wyzywa ją, poniża, szarpie za ubranie, groził także pozbawieniem życia oraz niszczył mienie — dodaje oficer prasowy KPP Iława.

Mężczyzna usłyszał zarzut, do którego się przyznał i dobrowolnie poddał się karze.

— Teraz czeka go kara roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres czterech lat, dozór kuratora sądowego, powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu, poddanie się terapii przeciw uzależnieniu alkoholowemu, zobowiązanie opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną lokalu. Mężczyzna ma również zakaz kontaktowania się z byłą partnerką, zakaz zbliżania się do niej oraz musi opłacić koszty sądowe — wymienia asp. Kwiatkowska.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława