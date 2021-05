Paliło się siano na terenie szkoły

Ochotnicza Straż Pożarna z Kisielic została wczoraj (10 maja) zadysponowana do pożaru altany z sianem. Pożar miał miejsce przed godziną 22 na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia dwóch zastępów potwierdzono pożar altany o wymiarach ok. 5m x 10m.

Działania jednostki straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar. Już po ugaszeniu pożaru rozebrano konstrukcję altany. Strażacy rozgarnęli siano i przelali je wodą, by ponownie nic się nie zapaliło. W akcji brali też udział druhowie z OSP Jędrychowo, OSP Goryń oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza z Iławy. Na miejsce wezwano też policję.

eka

fot. OSP Kisielice



ilawa@gazetaolsztynska.pl