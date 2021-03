Złodziej ukradł puszkę z pieniędzmi zbieranymi na leczenie dziecka!

Bar bistro przy ul. Kościuszki w dni powszednie otwarty jest do godziny 18.00. I właśnie tuż przed zamknięciem "Centrum" w lokalu pojawił się mężczyzna. Z kapturem na głowie i maseczką na twarzy był praktycznie nierozpoznawalny.

— "Klient" ten podszedł do kasy i poprosił o napój. W momencie, gdy nasza ekspedientka sięgała po butelkę z piciem, mężczyzna zabrał puszkę z pieniędzmi i szybko wyszedł z lokalu. Na miejscu pozostały tylko porozrzucane ulotki, na których stała puszka — relacjonuje Marek Dembiński.

Właściciel baru bistro przy ul. Kościuszki zapewne zgłosi sprawę na policję, jednak niestety w lokalu nie ma monitoringu, a więc schwytanie złodzieja może być przez to utrudnione.

— Ufałem ludziom, dlatego nie chciałem ich nagrywać na kamery. To są moi goście i nie chcę, aby czuli się jak w jakimś reality show. Jak widać jednak, nie każdemu można ufać — tłumaczy Dembiński.

Właściciel "Centrum" uważa, że mężczyzna przyszedł do lokalu w konkretnym celu kradzieży puszki, w której znajdowały się pieniądze zbierane na leczenie młodego chłopca (danych dziecka nie podajemy). Nie wiadomo, ile wówczas pieniędzy było w puszce, bo też przecież obsługa baru do niej nie zagląda, tylko nieotwartą puszkę przekazuje rodzinie chorego dziecka.

— Jestem bardzo zniesmaczony takich zachowaniem ludzi. Dla mnie był to zwykły akt chuligański. Jeśli ten człowiek jest np. biedny i nie stać go na jedzenie, to mógł do nas podejść i to powiedzieć. Wielokrotnie pomagaliśmy biednym i bezdomnym, o ile są trzeźwi — dodaje Marek Dembiński.

Iławski restaurator opublikował już na facebooku informację o kradzieży puszki. Domyślacie się, jakie epitety lecą w stronę złodzieja, jednak on zapewne sobie z tego nic nie robi.

— Po zamieszczeniu tej informacji już zgłosiło się do mnie kilka osób, które chcą wpłacić konkretną kwotę na leczenie tego dziecka. Jest zatem wielce prawdopodobne, że w naszym bistro ponownie stanie puszka, do której będzie można wrzucać pieniądze na jego leczenie. Muszę to jednak jeszcze przedyskutować z rodziną dziecka, wówczas jednak będziemy musieli na pewno zadbać o jej lepsze zabezpieczenie — mówi właściciel.

Takie mamy zatem czasy (i część społeczeństwa), że nawet puszki pozostawione w celu przeprowadzenia akcji charytatywnej trzeba zabezpieczać. Gdy jednak w barze "Centrum" ponownie ona stanie, to poinformujemy o tym na naszym portalu.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl