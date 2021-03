Sparingi i wizyty w szkole – Czarni myślą (nie tylko) o awansie

Trener Jarosław Płoski mówi jasno: "Po to przygotowujemy się tej zimy, aby wywalczyć awans do klasy okręgowej". I takie konkretne deklaracje to my lubimy i szanujemy!

Czarni Rudzienice to lider grupy 4 warmińsko-mazurskiej A klasy i faworyt do wygrania ligi i awansu. Druga w klasyfikacji Ossa Biskupiec Pomorski po rundzie jesiennej ma cztery punkty straty do ekipy z gminy Iława. Ostatnio w obozie wicelidera gr. 4 nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Przeczytaj artykuł: to liderwarmińsko-mazurskieji faworyt do wygrania ligi i awansu. Druga w klasyfikacjipo rundzie jesiennej ma cztery punkty straty do ekipy z gminy Iława. Ostatnio w obozie wicelidera gr. 4 nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Przeczytaj artykuł: Patryk Wodzicki został trenerem Ossy Biskupiec Pom. Seniorów jeszcze nie prowadził

>>> Za to w Czarnych bez zmian, nie tylko na stanowisku trenera zespołu seniorów. Jarosław Płoski podkreśla, że stabilizacja kadrowa ma być jednym z kluczy niezbędnych do wywalczenia awansu do wyższej klasy.

- Przez przerwę zimową nie nastąpiły u nas jakieś duże ruchy kadrowe, zarówno w kierunku Rudzienic, jak i w drugą stronę. To ważne, że do kolejnej rundy przystępujemy w prawie tym samym składzie, co do poprzedniej – mówi trener Czarnych.

Z drużyny lidera A klasy nikt nie odchodzi, przyszedł tylko Adrian Płoski, który ma wzmocnić rywalizację w zespole i poszerzyć kadrę. Kontuzje, praca, ale też nieznana wcześniej kwarantanna itp. - szeroka kadra jest ważna także/nawet na poziomie „Serie A”.

- Może i chcielibyśmy sprowadzić do nas jakieś znane nazwiska, piłkarzy którzy byliby dużymi wzmocnieniami, ale też nasz klub nie jest w stanie im za wiele zagwarantować – zauważa z chłodną głową szkoleniowiec.

Czarni treningi wznowili 20 stycznia. Początkowo trenowali dwa razy w tygodniu, a od 10 lutego trener Płoski zwiększył liczbę jednostek do trzech na przestrzeni siedmiu dni. Od połowy marca, czyli na dwa tygodnie przez startem rundy wiosennej sezonu 2020/21, obciążenie znowu zejdzie do dwóch treningów w tygodniu.

- Ta zima była wyjątkowo trudna. Po pierwsze dlatego, że w końcu spadł śnieg, na boiskach podczas sparingów mieliśmy pod nogami lód i wodę, a w ostatnich latach takich warunków jednak nie było. Po drugie, nigdy w życiu nie mieliśmy przecież bezpośredniego kontaktu z pandemią i jej negatywnymi efektami. Trenujemy i gramy na orlikach i sztucznym boisku na stadionie miejskim w Iławie, ale już z hal czy siłowni, w związku z obostrzeniami sanitarnymi, skorzystać nie możemy. Jednostki treningowe przeprowadzamy na świeżym powietrzu – mówi szkoleniowiec.

Do tej pory rudzienicka drużyna rozegrała cztery sparingi, do ostatniego doszło w sobotę (27 lutego) w Ostródzie, gdzie zespół Płoskiego sparował z występującym na co dzień w okręgówce Płomieniem Turznica. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, bramki dla Czarnych zdobyli: Krystian Wrześniak i Marcin Karczewski. Wyniki poprzednich test-meczów podajemy poniżej.

- Właśnie z drużynami z wyższych lig niż A klasa chcemy grać mecze kontrolne. To od nich mamy się uczyć i podpatrywać, jak to wygląda wyżej – tłumaczy Płoski.

>>> Czarni nie zapominają, że klub sportowy to nie tylko drużyna piłkarska. To także ważny fragment lokalnej społeczności, jej przywiązania i scalania, a ta w Rudzienicach zawsze wydawała się być silna. Czarni wiedzą też, że muszą zadbać o młodsze pokolenie, ale także o... nowy narybek. Dlatego ostatnio odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w swojej miejscowości.

- Wybraliśmy się na spotkanie edukacyjne do naszej rudzienickiej podstawówki. W środę 22 lutego, na zaproszenie Danuty Przybylskiej i Joanny Jędrzejczak, odwiedziliśmy uczniów klasy 1. Podczas spotkania rozmawiałem z dziećmi o pozytywnych stronach trenowania piłki nożnej oraz o tym, jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna. Na koniec spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia ze spotkania. Dziękujemy za miło spędzony czas i zaproszenie – mówi nam Krystian Wrześniak, trener grup młodzieżowych w klubie z Rudzienic.

A trener Płoski zauważa to samo co my. - Budowanie więzi z lokalną społecznością jest bardzo ważne dla klubów sportowych, bez względu na to jak duża ta społeczność jest. Chcemy, aby mieszkańcy Rudzienic, ale też okolicznych miejscowości, jak na przykład Tynwałdu, utożsamiali się z naszym klubem, z naszymi piłkarzami – mówi szkoleniowiec, który w Czarnych trenuje też trampkarzy.

- Ważne, że mamy takiego człowiek jak Krystian Wrześniak, który jest idealnym łącznikiem klubu ze społecznością, z której się wywodzi i której jest reprezentantem. Zapraszamy zatem na treningi do Czarnych – kończy Płoski.

>>> Wznowienie rozgrywek ligowych planowane jest na ostatni weekend marca (27-28.03), Czarni pojadą wówczas do Kurzętnika na mecz z Zamkiem. Mamy nadzieję, że do inauguracji rundy wiosennej dojdzie zgodnie z planem.

WYNIKI SPARINGÓW CZARNYCH RUDZIENICE

Czarni – Orzeł Ulnowo 3:0 (gola dla Czarnych: Adam Kołakowski, Adrian Płoski, Cezary Dedek)

Czarni – Delfin Rybno 3:4 (Marcin Karczewski x2, Bartosz Lisiak)

Czarni – Olimpia Olsztynek 3:2 (Karczewski, Dedek, A. Płoski)

Czarni – Płomień Turznica 2:2 (Karczewski, Wrześniak)

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl