KRONIKA POLICYJNA || Dwa "dzwony" w Tuszewie

Jeszcze zima w kalendarzu, a co za tym idzie, zmienne warunki. Roztapiający się w dzień, a w nocy zamarzający śnieg powodują, że na drogach jest ślisko. Dodatkowo zmienna pogoda może wpłynąć na nasze samopoczucie i koncentrację. Trudne warunki na drodze w połączeniu z nadmierną prędkością to przyczyna kolejnych bardzo poważnie wyglądających zdarzeń drogowych.

Wczoraj (22 lutego) przed godziną 8:00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym w gminie Iława. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że kierujący samochodem peugeot nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia ze skodą. Kierująca skodą z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Natomiast dziś (23 lutego) rano kilka minut przed godziną 6:00 w Tuszewie, 23–latek kierujący alfą podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z fordem. Mężczyzna za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem.

Do kolejnego zdarzenia doszło również w Tuszewie kilka minut po godzinie 7:00. Wtedy to 52–latek kierujący renaultem nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych i uderzył w unieruchomionego peugeota. W tym przypadku również nikomu nic poważnego się nie stało, a kierujący renaultem za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

Policja przypomina!

Zima to pora roku kiedy często zmieniają się warunki atmosferyczne, nawierzchnia jest śliska przez co zmniejszona jest przyczepności kół pojazdu podczas jazdy. W połączeniu z prędkością nie dostosowaną na warunków panujących na drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

KPP Iława/red.