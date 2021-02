GKS Wikielec grał sparing z Huraganem

Huragan Morąg - GKS Wikielec 1:2 (0:2)

Roseboom 67 - Jankowski 20 (k), 29

WIKIELEC: Wieczerzak - Zaroślak, Kacperek, Otręba, Korzeniewski, Jankowski, M. Jajkowski, Grzybowski, Rosoliński, Suchocki, Szczepański oraz Wojno, Cistowski, Wacławski, Wasiak, Sobociński, Modrzewski, Bartkowski

Oba trafienia zanotował Michał Jankowski, pierwszą bramkę strzelając z rzutu karnego. Kaczkan Huragan zdołał odpowiedzieć golem honorowym. W 67. min kontaktowe trafienie zanotował Youri Roseboom, jeden z testowanych zawodników w zespole z Morąga.

– Kiedy w pierwszej połowie graliśmy powiedzmy na „lepszą” połowę boiska, gdzie można się było lepiej przy piłce utrzymać, to stworzyliśmy kilka fajnych akcji – mówił po meczu Wojciech Tarnowski, trener GKS. – Jeden z kilku fauli zakończył się w końcu rzutem karnym zamienionym na bramkę przez Michała Jankowskiego. Później fajna akcja i ładna bramka podwyższająca wynik. Mięliśmy jeszcze taką piłkę meczową, gdzie Patryk Szczepański w sytuacji sam na sam chyba nie potrzebnie siłowe rozwiązanie wybrał, mógł mijać bramkarza, lobować, a trafił w niego. Taka jest piłka - czytamy na portalu klubu z gminy Iława.

>>> GKS w minionym tygodniu miał zaplanowany jeszcze jeden sparing. Środowe spotkanie z Sokołem Ostróda zostało jednak odwołane, gdyż po odbitych opadach śniegu nie znaleziono boiska, które pozwoliłoby rozegrać mecz w dobrych i przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Dobrą informację z obozu GKS jest ta o powrocie do treningów Filipa Wójcika. Młodzieżowiec, który latem dołączył do zespołu z Wikielca do czasu odniesienia kontuzji był podstawowych zawodnikiem, ale z gry wyeliminował go uraz pleców.

Kaczkan Huragan rozpoczął finalizację transferów zawodników, którzy od kilku tygodni trenują w morąskim klubie. W poprzednim tygodniu potwierdzono pozyskanie doświadczonego Przemysława Przysowy, który ma na koncie ponad 100 występów w III lidze, oraz Holendra Alfreda Boatenga Mensaha. Wiadomo także, gdzie zagra wiosną Piotr Łysiak, który był filarem zespołu z Morąga. Jego nowym klubem została Kotwica Kołobrzeg, którą prowadzi Piotr Zajączkowski.

W następny weekend GKS oraz Kaczkan Huragan zagrają z trzecioligowcami z Pomorza. GKS pojedzie do Gdyni na mecz z Bałtykiem, a morążanie zmierzą się z KS Starogard Gdański.



Łukasz Szymański