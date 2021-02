Szczypiorniści Jezioraka przegrali w Tczewie, ale trener widzi pozytywy

Sambor Latocha Agropom Tczew — Jeziorak Iława 24:20 (12:8)

JEZIORAK: Marcin Prorok, Michał Pająk, Grzegorz Dudek — Jan Dembowski 5, Mateusz Trautsol 5, Grzegorz Giżyński 3, Dominik Rogala 3, Patryk Dembowski 2, Łukasz Kamiński 2, Damian Przysowa, Grzegorz Baliński, Jakub Minder, Jan Piekarski,

— Mamy to "szczęście", że ostatnio albo gramy z będącym na fali wznoszącej SMS-em II Kwidzyn albo z Samborem Tczew, który w mojej ocenie jest jednym z najsilniejszych zespołów w lidze — mówi trener Marek Woronowicz.

— Spotkanie z ekipą z Tczewa zaczęliśmy na pewno lepiej niż kilka poprzednich meczów. Ustrzegliśmy się głupich błędów, przez co rywale nie potrafili zbudować przewagi bramkowej. Zawodziła za to skuteczność rzutów, zwłaszcza z 9 metra. Niestety, nie mamy aktualnie graczy, którzy byliby gwarantem bramek zdobywanych z dystansu — zauważa szkoleniowiec Jezioraka.

Pierwsza połowa zakończyła się sześciobramkowym prowadzeniem gospodarzy, za to w drugiej więcej rzucili goście z Iławy. To nie wystarczyło jednak do wywalczenia choćby remisu.

— Nasi rozgrywający nie zawsze potrafili znaleźć drogę do pokonania bardzo silnej defensywy Sambora, w której grali zawodnicy ze wzrostem powyżej 190 cm. Nie udało się urwać punktów zespołowi z Tczewa, jednak w ostatnim czasie widzę sporo pozytywów w naszej grze. Oprócz braku błędów na początku meczów, o czym mówiłem wcześniej, bardzo ważny jest fakt, że moi szczypiorniści dają z siebie wszystko, walczą jak tylko potrafią. Nawet w bardzo trudnych momentach nie poddają się, tylko starają się realizować założenia taktyczne i walczyć o jak najlepszy rezultat. To jeden z symptomów ewidentnej poprawy gry Jezioraka — chwali swój zespół trener Woronowicz.

Iławianie mecz z Samborem rozegrali awansem, dokończenie tej kolejki nastąpi w najbliższy weekend (Jeziorak ma wówczas wolne). Kolejne ligowe spotkanie nastąpi w sobotę 20 lutego, ekipa Woronowicza zagra wówczas na swoim terenie z Hanballem Czersk.

PO 11 KOLEJKACH



1. Blejkan Gryfino 10 27 335:218

2. Handball Czersk 11 22 372:337

3. Szczypiorniak Olsztyn 10 22 286:261

4. MKS Brodnica 10 21 330:299

5. Sambor Tczew 11 20 323:304

6. SMS II Kwidzyn 10 11 278:306

7. Jeziorak Iława 11 10 255:294

8. AZS UKW Bydgoszcz 10 10 292:357

9. Jedynka Morąg 10 8 265:306

10. AZS UMK Toruń 11 5 309:363



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl