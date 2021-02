Próba samobójcza na zamarzniętym jeziorze? Na szczęście nieskuteczna

Tuż przed północą straż pożarna oraz policja zostały wezwane do Kisielic na ulicę Nadjeziorną. Według zgłaszającej, na znajdujące się w centrum miasta zamarznięte jezioro wszedł jej partner, który zakomunikował - według relacji kobiety - że chce popełnić w ten sposób samobójstwo. W komunikacie otrzymanym od straży pożarnej jest nawet wiadomość, że już zaczął wycinać przerębel do którego miał zamiar wskoczyć, będąc cały czas na widoku partnerki.

- Mężczyznę udało się sprowadzić na ląd. Policjanci postanowili przetransportować go do szpitala w Iławie, jednak w związku z tym, że był pijany, to najpierw trafił do komendy powiatowej, aby wytrzeźwieć - mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

