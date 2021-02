Leżał w śniegu, policja odwiozła go do domu

Zima to pora roku, kiedy szybko zapada zmrok, a średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej zera. Dlatego policjanci prowadzą wzmożone działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur powietrza. Funkcjonariusze zwracają się z apelem, aby reagować, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie przechodzić obojętnie wobec osób bezdomnych i samotnych. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie.

Tak właśnie było w sobotę (6 lutego) kilka minut przed godziną 14.00. Do oficera dyżurnego iławskiej jednostki policji zadzwoniła osoba, która oświadczyła, że koło sklepu w śniegu leży mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że mężczyzna jest pod znacznym działaniem alkoholu i ma problem z utrzymaniem równowagi. W związku z panującą aurą, a co za tym idzie - zagrożeniem życia i zdrowia mężczyzny, policjanci przetransportowali go do domu i przekazali pod opiekę rodzinie. Mieszkaniec gminy Susz nie uniknie jednak odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.



W okresie zimowym policjanci podejmują wzmożone działania, aby udzielić pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Patrole sprawdzają miejsca, w których żyją osoby bezdomne, odwiedzają ich, szczególnie zimą namawiają do zamieszkania w placówkach socjalnych. Jednak pomóc może każdy, kto widzi człowieka będącego w trudnej sytuacji. To może być bezdomny, nietrzeźwy albo człowiek chory. Nie traktujmy stereotypowo tych, którzy leżą na ulicy, przystanku. Każdemu należy się pomoc. Wystarczy zadzwonić na nr 112. Jeśli przekażemy dyspozytorowi wszystkie informacje - o miejscu, w którym znajduje się człowiek potrzebujący pomocy, jak się zachowuje, ten przyśle na miejsce właściwe służby. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję lub pogotowie ratunkowe za każdym razem, kiedy widzimy, że ktoś narażony jest na wychłodzenie organizmu.



W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320. To właśnie pod tym numerem telefonu osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

KPP Iława, red.

