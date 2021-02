Taki młody, a już sołtys! Poznajcie Adama Skorupskiego

Adam Skorupski, gospodarz sołectwa Babięty Wielkie, ma zaledwie 22 lata. W walentynki miną dwa lata, odkąd jest sołtysem. Jego teren to Babięty Wielkie i Babięty Małe, łącznie ok. 270 dorosłych mieszkańców. – W naszej radzie sołeckiej jest pięć osób, pracuje się z nimi bardzo dobrze – podkreśla pan Adam. – Wśród nich jest były radny, były sołtys, kolega ze szkoły. Zresztą wszyscy są pomocni. Jesteśmy zgrani.

Sołtysa wspiera rada w składzie: Beata Karbowska, Marta Skorupska, Sławomir Zgorzelski, Kamil Jarzębowski oraz Bogdan Kwiatkowski.



Za swoją największą zasługę do tej pory pan Adam uznaje wyciągnięcie z domówi młodszych mieszkańców. A zaczęło się w 2018 r., gdy kandydował w uzupełniających wyborach do rady sołeckiej. – Pojawiłem się na wyborach niespodziewanie, wiedziałem, że kandydują osoby starsze, które mają większe doświadczenie, więcej znaczą – wspomina swoje początki. – Wstałem i powiedziałem, że moim zdaniem u nas na wsi nie ma łączności z młodzieżą. Społeczeństwo wszędzie się starzeje, a u nas wszystko powoli zamierało. Wprawdzie były festyny, ale nie było integracji. Każdy siedział w domu.

Wtedy postanowił wstąpić do rady sołeckiej, jako najmłodszy wówczas jej członek. I powoli młodzi wychodzili z domów. Na przykład koszenie – do tej roboty po godzinach pracy zawodowej zbierały się starsze osoby. – A ja zaprosiłem młodszych do tej pracy – mówi pan Adam. – Podobnie z suskim triathlonem, zorganizowałem publiczność, młodzież kibicowała sportowcom na trasie.

Podobnie było podczas biegu Zasuwaj z Susza do Iławy. Do tego majówkowe turnieje w siatkówkę i piłkę nożną. Młodzież i starsi niekoniecznie wcześniej się znali. – I nagle zaczęły się pytania "A od kogo ty jesteś?". Starsi poznawali młodszych, młodsi integrowali się ze starszymi. To było fajne – tak o wiejskiej wspólnocie opowiada sołtys.

Przyszedł luty 2019 r., siostra (zresztą autorka zdjęcia, które publikujemy) namówiła Adama, by kandydował na sołtysa. – Niechętnie do tego tematu podszedłem – wspomina. Myślał, że nie podoła. Zastanawiał się, czy warto wystawiać się na hejty. – A może ktoś mnie nie lubi, może ktoś mnie nie zna, będę miał ciężko – tak wówczas myślał. Zdecydował się jednak wystartować – i bardzo dobrze, bo wiele osób postanowiło zagłosować. – To były chyba rekordowe wybory.

Podczas wyborów, jak relacjonowaliśmy w 2019 r., sporo się działo. W obecności 75 mieszkańców o stanowisko sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. Dotychczasowemu sołtysowi Mariuszowi Demczukowi wyzwanie rzucił Adam Skorupski. I to właśnie on w powtórzonym głosowaniu (w pierwszym obaj kandydaci uzyskali dokładnie tę samą liczbę głosów) nieznacznie zwyciężył (39:36 głosów).

– Nie mamy świetlicy. Korzystamy z sali należącej do OSP. Dlatego na 8 marca nie było nigdy uroczystości. I dlatego na Dzień Kobiet chodziłem z kwiatami po domach – do dziś pan Adam pamięta, że przyjmowano go bardzo miło. Panie były zaskoczone. W niektórych przypadkach popłynęły nawet łzy... – To ułatwiło naszą pracę, panie deklarowały pomoc, pieczenie ciast itp – mówi sołtys. Potem sołtys z radą zorganizowali letni festyn. W kolejnym roku jeszcze zdążył rozdać kwiatki na Dzień Kobiet. A potem przyszła pandemia koronawirusa i plany się posypały.

Adam Skorupski bierze udział w naszym Plebiscycie na SuperSołtysa. W chwili, gdy piszemy te słowa, zajmuje 5 miejsce w rankingu powiatowym. Jest tuż za swoim przyszłym teściem, Janem Doboszem z sołectwa Krzywiec.



Konkursy na SuperSołtysa 2021 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

