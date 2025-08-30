Dodaj: Artykuł Ogłoszenie
Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

Tragiczny wypadek na drodze powiatowej. 30-letni Gruzin zginął na miejscu

2025-08-30 09:26:23(ost. akt: 2025-08-30 09:27:54)

Autor zdjęcia: OSP Biskupiec

W sobotni poranek na drodze powiatowej z Kisielic do Biskupca doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Zginął 30-letni obywatel Gruzji, a dwoje pasażerów zostało rannych.

Warto przeczytać

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia w godzinach rannych w miejscowości Piotrowice w powiecie nowomiejskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.
Siła uderzenia była ogromna – 30-letni kierowca, obywatel Gruzji, poniósł śmierć na miejscu.

W samochodzie podróżowało troje obcokrajowców. Oprócz kierowcy w pojeździe znajdował się 28-letni mężczyzna narodowości gruzińskiej oraz 38-letnia kobieta – obywatelka Ukrainy. Pasażerowie doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Dokładne przyczyny i przebieg wypadku będą przedmiotem dalszego postępowania.

red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl

Subskrybuj "Gazetę Olsztyńską" na Google News
Już dziś!
Nowe wydanie Gazety Olsztyńskiej!
Szukaj nas w kioskach lub na kupgazete.pl
Tagi:
wypadek śmiertelny droga powiatowa policja
Alina Laskowska
więcej od tego autora

Iława w Internecie. Najnowsze wydarzenia, informacje o imprezach, ogłoszenia z regionu, firmy z Iławy i powiatu. Twórz z nami swój serwis miasta Iława, dodawaj informacje, komentuj, dziel się newsami.
Kontakt z redakcją
tel. 531 607 106
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
 Biuro reklamy:
tel.: 885 998 192
e-mail: r.ilawa@gazetaolsztynska.pl
GALINDIA Sp. z o.o. w Olsztynie 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5; NIP: 739-32-15-125

Bądź na bieżąco!

Najświeższe informacje przygotowane przez Redakcję zawsze na Twojej skrzynce e-mail. Zapisz się dzisiaj.

2001-2025 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B