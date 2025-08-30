Tragiczny wypadek na drodze powiatowej. 30-letni Gruzin zginął na miejscu

W sobotni poranek na drodze powiatowej z Kisielic do Biskupca doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Zginął 30-letni obywatel Gruzji, a dwoje pasażerów zostało rannych.

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia w godzinach rannych w miejscowości Piotrowice w powiecie nowomiejskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Siła uderzenia była ogromna – 30-letni kierowca, obywatel Gruzji, poniósł śmierć na miejscu.

W samochodzie podróżowało troje obcokrajowców. Oprócz kierowcy w pojeździe znajdował się 28-letni mężczyzna narodowości gruzińskiej oraz 38-letnia kobieta – obywatelka Ukrainy. Pasażerowie doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Dokładne przyczyny i przebieg wypadku będą przedmiotem dalszego postępowania.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl