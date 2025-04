Zalewiada Retro Zlot 2025 – Pierwsza taka majówka dla miłośników klasyki w okolicy! “Styl retro, rockowe brzmienia i klasyka, która nigdy nie rdzewieje!”

Początkowo zlot miał być kameralnym spotkaniem na półwyspie w Matytach. Jednak zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Pomysł zyskał ogromny rozgłos, dlatego inicjatywę Koła Gospodyń Wiejskich Afrodyty Wsi Matyty, w porozumieniu z pomysłodawczynią Retro Zlotu Pauliną Grochowską oraz z organizatorami Retro Rajdu, Burmistrz Zalewa przekierował na plac przy głównej scenie nad jeziorem Ewingi. Dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów wydarzenie nabrało ogólnopolskiego zasięgu. Są pewni, że to strzał w dziesiątkę! -”

Propozycja nabrała rozmachu po przedstawieniu jej Burmistrzowi Zalewa Piotrowi Pietrasikowi, który bez większego namysłu zaangażował się w wydarzenie, nadając mu nowy wymiar. Od razu zaproponował , przeniesienie wydarzenia na na główny plac nad jeziorem w Zalewie, gdzie możemy przyjąć nawet kilkaset pojazdów. Jednocześnie wsparł event finansowo, widząc w tym promocję gminy i wspaniałe wydarzenie kulturowe dla jej mieszkańców i nie tylko. Ta impreza składa się właściwie z dwóch części. Pierwsza to Retro Rajd 2025, który 1 maja wyruszy z Opola Lubelskiego.

Uczestnicy, na ten moment to około 80 aut, przejadą przez niemal całą Polskę, aby 3 maja dołączyć do naszego Retro Zlotu w Zalewie – opowiada Piotr Studnicki – Druga to Zalewiada Retro Zlot 2025. Na miejscu będziemy dysponowali 500 miejscami dla uczestników naszego zlotu. Już zapowiedziało się około 200 pojazdów! Rejestracja będzie prowadzona na miejscu, od godziny 10:00, przez przedstawicieli Magic Old Cars Lubawa. Nie pobieramy opłat, wjazd i wstęp są całkowicie darmowy, zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą się wystawić ze swoim klasykiem ale i publiczność, która będzie mogła bawić się w rytmie rocka i disco! ”



Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zaprezentować swoje wyjątkowe auta i motocykle – od poczciwego Fiata 125p, przez kultowe Syreny, aż po majestatyczne Mercedesy z lat 80. Organizatorzy informują, że można dołączyć do nich lecz są pewne wymagania, możemy przeczytać na stronie facebook organizatora:

-”Zlot przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów klasycznych wyprodukowanych przed rokiem 1995 r. zachodniej produkcji i przed 2000 r. – polskiej produkcji. Wszelkie modyfikacje lub tuning musi być zgodny z epoką i wykonany z należytą starannością. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu pojazdu podejmuje osoba wyznaczona przez organizatora. Mile widziane są zarówno samochody, jak i motocykle.”

Na uczestników i gości czeka bogaty program artystyczny. Główna scena nad jeziorem Ewingi rozbrzmiewać będzie rockowym ogniem, a atmosferę rozgrzeją występy Chłopców z Placu Broni (godz. 15:00), Sonii Marchlewskiej (godz. 17:00) oraz zespołu Dżem Blues-Station Cover Band (godz. 18:00). Po koncertach odbędzie się DISCO PARTY z konkursem na najlepszą retro stylizację. Zachęcając wszystkich do wcielenia się w klimat dawnych lat. Styl pin-up, hippie, frędzle i oldschoolowy denim.

“Zlot to nie tylko pojazdy i muzyka. W strefie smaków gminne Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują regionalne specjały – wypieki, przetwory i rękodzieło. Nie zabraknie także strefy pielęgnacji samochodów – od perfum po kosmetyki do karoserii”. - Mówi organizator Paulina Grochowska przewodnicząca Koła Gospodyń Afrodyty Wsi Matyty

Zalewiada Retro Zlot 2025 powstaje dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Gmina Zalewo i Miejsko-Gminne Centrum Kultury nie tylko wsparły organizację, ale również nadały wydarzeniu profesjonalny wymiar. Współorganizatorzy, tacy jak Magic Old Cars Lubawa, Koło Gospodyń Afrodyty wsi Matyty, PR Piotr Studnicki, Żuk Szakal czy Rogal Żuk, stworzyli coś więcej niż zlot i rajd – stworzyli święto klasyki z duszą. Promując przy tym Gminę Zalewo jako najciekawsze miejsce tegorocznej majówki!

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla.

W programie przewidziano konkursy z cennymi nagrodami:

Najstarszy Samochód

Najstarszy Motocykl

Najładniejsze Auto

Najładniejszy Motocykl

Konkursy sprawnościowe

HARMONOGRAM WYDARZENIA

10:00 – Oficjalne otwarcie wydarzenia 10:15 – „Każdy Przedszkolak to Mały Polak” – obchody Święta 3 Maja 11:30 – Animacje dla dzieci 12:30 – Powitanie uczestników zlotu 13:00 – Konkurs sprawnościowy 14:30 – Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród 15:00 – Koncert Chłopcy z Placu Broni 16:30 – „Wiedza o rajdzie” – wspomnienia uczestników 17:00 – Koncert Sonia Marchlewska 18:00 – Koncert Dżem Blues-Station Cover Band 19:00 – DISCO PARTY – impreza kostiumowa i konkurs na najlepsze retro przebranie.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl