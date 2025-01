Miał 2,7 promila alkoholu w organizmie

Każda dawka wypitego alkoholu wpływa na organizm człowieka, a na pewno ma wpływ na kierujących pojazdami. Alkohol czy narkotyki pogarszają koordynację ruchową, wzrokową, powodują błędną ocenę odległości i prędkości. To sprawia, że kierowca na drodze stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników drogi i swoich pasażerów. W środę policjanci iławskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, gdzie pijany kierujący peugeotem doprowadził do zderzenia z volvo.

POWIAT \\\ Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o tym, że na jednej z dróg w gminie Zalewo doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, iż 49-letni kierujący peugeotem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z kierującą volvo. W trakcie czynności policjanci sprawdzili mężczyznę w systemach oraz skontrolowali stan trzeźwość mężczyzny. Okazało się, że mieszkaniec powiatu ostródzkiego kierował samochodem, nie mając do tego uprawnień, ale mając 2,7 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście w trakcie zdarzenia drogowego nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

49-latek wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojazdem bez uprawnień i w stanie nietrzeźwości. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara finansowa.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl