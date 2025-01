Wypadek prawie odebrał Pawłowi życie

Pełen życia mężczyzna dziś walczy o powrót do sprawności. Do życia jakie miał przed wypadkiem.

Paweł Olszta z Iławy ma 37 lat, w połowie grudnia uległ wypadkowi. Szczęśliwy i pełen energii człowiek w jednej chwili stracił zdrowie, sprawność. W jednej chwili zmieniło się wszystko.

W wyniku tragicznego wypadku, pan Paweł doznał rozległego urazu kręgosłupa — złamania z przemieszczeniem. Doszło również do urazu rdzenia kręgowego.

— Przeszedłem skomplikowaną operację repozycji i stabilizacji złamań. Konsekwencją wypadku jest paraliż nóg. Aktualnie poruszam się na wózku inwalidzkim, a do tego potrzebuję pełnego wsparcia w trakcie czynności samoobsługowych oraz tych związanych z podstawowym funkcjonowaniem. Trudno jest pogodzić się z tragedią, która mnie spotkała...— pisze w założonej zbiórce na portalu siepomaga.pl — Mimo tego wszystkiego wierzę, że uda mi się jeszcze zrealizować wszystkie marzenia i cele, które sobie założyłem. Dlatego podjąłem trudną i zapewne długą walkę o powrót do sprawności. W związku z tym niezbędna jest dla mnie wielospecjalistyczna rehabilitacja, która ciągnie za sobą ogromne koszty.

Jak zawsze w takich sytuacjach zwracamy się z prośbą o wsparcie internetowej zbiórki dla pana Pawła. Każda złotówka ma znaczenie, im więcej osób wpłaci czy chociaż udostępni zbiórkę, tym większe wsparcie trafi do pana Pawła. A każdy dzień, rehabilitacja i leczenie przybliży go to sprawności.

— Proszę Was zatem o wsparcie. Wierzę, że dzięki Wam mam szansę odzyskać sprawność i swoje dawne życie. Wszystkim Darczyńcom, którzy zdecydowali się pomóc, serdecznie dziękuję — podsumowuje Paweł Olszta.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl