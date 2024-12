Oszukali seniorki na 90 000 zł.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie w październiku br. zostali poinformowani o oszustwie. Funkcjonariusze ustalili, że do pokrzywdzonej zadzwoniła kobieta, która podała się za jej synową i pod pretekstem utraty oszczędności wyłudziła od niej 40 000 zł. Dopiero po tym, jak mieszkanka powiatu przekazała pieniądze oszustom zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. O całej sytuacji powiadomiła policjantów.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Zabezpieczyli monitoring, a na miejscu zdarzenia wykonali oględziny. Sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Podczas czynności okazało się, że do podobnego oszustwa doszło w innej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem sprawca wprowadził w błąd pokrzywdzoną co do konieczności wpłacenia 50 000 zł dla adwokata celem zapobieżenia utracie lokaty na rachunku bankowym córki.

W trakcie prowadzonego postępowania policjanci gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje dotyczące tych oszustw, ale również wnikliwie analizowali podobne zdarzenia, typowali osoby, które mogły mieć związek z przestępstwami. Skrupulatna praca, determinacja oraz szeroko zakrojone działania operacyjne policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie doprowadziły do ustalenia personaliów podejrzanych.

Okazało się, że to dwoje mieszkańców Warszawy. 71-latek i 17-latka zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów oszustwa. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy dokonywali tych oszustw wspólnie i w porozumieniu.

Sąd Rejonowy w Iławie na wniosek policjantów i prokuratora zastosował tymczasowy areszt wobec 71-letniego mężczyzny. Mieszkaniec Warszawy spędzi tam 3 miesiące. Natomiast Prokurator Prokuratury Rejonowej w Iławie zdecydował o zastosowaniu wobec 17-latki policyjnego dozoru. Mieszkanka Warszawy raz w tygodniu musi stawiać się w jednostce policji, musi informować kierownika jednostki o wyjeździe, a także ma zakaz opuszczania kraju oraz wydania paszportu.

Kodeks karny za oszustwo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl