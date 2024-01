Kisieliccy policjanci wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko 26-latkowi. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej bo nie miał uprawnień i jechał z pasażerką, do której nie powinien się zbliżać. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko 26 - latkowi.

Z ustaleń śledczych wynikało, że funkcjonariusze podczas patrolu miasta i gminy Kisielice zauważyli kierującego samochodem, który po minięciu radiowozu gwałtownie przyspieszył. Policjanci zawrócili i aby zatrzymać kierowcę włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak mężczyzna nie reagował a wręcz zaczął uciekać. W pewnym momencie wjechał na parking i wtedy to policjanci zauważyli jak kierowca zamienia się miejscem z pasażerem.

Funkcjonariusze zatrzymali 26 – latka. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem a samochód udostępniła mu pasażerka, która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem. Jak ustalili policjanci to nie było jego jedyne przewinienie gdyż mężczyzna nie powinien jeździć samochodem z kobietą gdyż miał on aktywny sądowy zakaz zbliżania się do pasażerki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi gminy Biskupiec zarzutów a postępowanie zakończyć aktem oskarżenia. Teraz 26 – latek ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Kodeks karny za samo nie zatrzymanie się do kontroli przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława

