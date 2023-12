Nastolatka potrącona na przejściu dla pieszych, ma poważne obrażenia

Do wypadku doszło w Rynie na ulicy Kopernika. Na przejściu dla pieszych została potrącona 15-latka. Nastolatka trafiła do szpitala, po konsultacji lekarskiej okazało się, że doznała złamań oraz urazu twarzoczaszki.

Kierowca mercedesa tłumaczył, że nie zauważył pieszej, był skupiony na włączaniu się do ruchu ponieważ wyjeżdżał z zatoki postojowej. Do zdarzenia doszło 5 grudnia ok. 17:30 na ulicy Kopernika w Rynie.Teraz policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

- Piesi to grupa użytkowników dróg, która jest szczególnie narażona na utratę zdrowia, a nawet życia podczas wypadków. Dlatego kierowcy zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni wzmóc czujność, zachować szczególną ostrożność, a także zdjąć nogę z gazu - przypominają policjanci.

Kierowca ma obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się nie tylko na przejściu dla pieszych, ale również temu, który na to przejście wchodzi. Policjanci także przypominają o odblaskach, które poprawiają widoczność, a w konsekwencji i bezpieczeństwo na drodze.

Źródło: KPP Giżycko