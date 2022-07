Bartek Kubkowski FOKA przepłynie wpław Bałtyk: ULTRA BALTIC SWIM

Życiowy i światowy rekord na Bałtyku będzie chciał pobić giżycczanin, 27-letni Bartłomiej Kubkowski, realizując swój autorski projekt ULTRA BALTIC SWIM. Za kilka dni „Foka” podejmie próbę przepłynięcia wpław polskiego morza z Kołobrzegu do Szwecji. Od roku przygotowywał się do tego wyczynu. Robi to dla siebie i chorych na nowotwory dzieci.

— Trzymajcie za mnie kciuki — mówi Bartłomiej Kubkowski. — Czas to zrobić. Startuję w Kołobrzegu i dopływam do Szwecji bez snu i dodatkowego sprzętu. To będzie walka z zimnem i halucynacjami. Nie ma możliwości, żebym wyszedł z wody. Mam najlepszą ekipę na świecie, która będzie przy mnie. Firma S’ouvre wspiera mnie i wierzy w mój autorski projekt o nazwie ULTRA BALTIC SWIM. Natomiast podczas całej przeprawy wspieramy małych wojowników z Fundacji Cancer Fighters.

Bartek Kubkowski w wieku 15 lat, przepłynął Niegocin. Wówczas pokonał trasę około12 km od Rydzewa do Giżycka. W wieku 21 lat przepłynął cztery jeziora w ciągu 9 godzin. Wystartował w Dobie i przepłynął jeziora: Dobskie, Łabap, Dargin, Kisajno, żeby finiszować w zatoce Tracz. Pokonał trasę ponad 40 km. W wieku 27 lat zamierza przepłynąć Bałtyk.

Bartek Kubkowski swoją przygodę z pływaniem rozpoczął jako mały chłopiec w giżyckim klubie Medyk, a kontynuował w Szkole Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Dziś jest dyrektorem krajowym polskiej firmy S’ouvre i sportowcem, który stoi przed wielkim wyzwaniem.

— Bartek planuje wyczyn, którego jeszcze nikt nie dokonał — mówi Tomasz Kubkowski, ojciec i menadżer sportowca. - Zgłoszony jest do rekordów Guinnessa. Syn jest bohaterem przedsięwzięcia, ale bez osób, które go zabezpieczają, nic nie zrobi. Są to pozytywnie zakręceni ludzie, jak ja i syn. Od kilku lat Bartek nie pływa wyczynowo. Syn jest teraz bardzo szczęśliwy. Trzeba być pozytywnym wariatem, żeby robić takie rzeczy. Niemożliwe staje się możliwe, jak się w to uwierzy i dąży do tego. Inaczej człowiek skazany jest na porażkę.

Tata będzie towarzyszył synowi podczas ekstremalnej przeprawy. Bartek będzie zmagał się z falami i prądami morskimi, a tata z warunkami na łodzi. Asekuracja zespołu płynącego będzie non stop tuż obok na łodzi. W zespole jest wielki sportowiec i przyjaciel Bartka Robert Karaś. Podczas pływania Bartek będzie miał kontakt z jednostką, ale nie może wchodzić na statek. Obaj są gotowi do podjęcia wyzwania. Czekają tylko na odpowiednią pogodę i zielone światło.

Wpław przez Morze Batyckie przepłynął cztery lata temu na krótszej od Bartka trasie Sebastian Karaś. Pływak z Elbląga jako pierwszy na świecie pokonał Bałtyk wpław w sierpniu 2017 r. Wystartował z kołobrzeskiej plaży niedaleko latarni morskiej. Na wyspę Bornholm przypłynął po 28 godzinach i 30 minutach samodzielnie pokonując dystans 100 km i 804 m.

Rok później, w lipcu 2018 r., sztafeta pływacka z Polski jako pierwsza na świecie przepłynęła Bałtyk wpław. Do pokonania miała 170 kilometrów. Pływacy wyruszyli o godzinie 9 z kołobrzeskiej plaży, żeby po 55 godzinach i 34 minutach dotrzeć do szwedzkiego wybrzeża w Kaseberdze.

Renata Szczepanik