Pętla Mazurska to nowy szlak wodny w Krainie Tysiąca Jezior

W czwartek (14 lipca) w Okartowie (gmina Orzysz) nad jeziorem Tyrkło podpisano umowę o wartości blisko 800 tys. zł na opracowanie studium wykonalności Pętli Mazurskiej – budowy drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy. To około 25 km nowego szlaku wodnego w Krainie Tysiąca Jezior.

Do niedawna jeszcze marzenie żeglarzy i mazurskich samorządów położonych nad jeziorami Tyrkło, Buwełno, Niegocin oraz Śniardwy, dziś jest to już pierwszy etap dużej inwestycji w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Po 15 latach nadziei, planów i oczekiwań jest szansa na realizację nowej drogi wodnej.

- Budowa drogi wodnej łączącej jeziora Niegocin i Śniardwy, pozwoli utworzyć Pętlę Mazurską o długości ponad 100 km, to duży krok milowy dla rozwoju gospodarczego i turystycznego, który pozytywnie zmieni oblicze Mazur - powiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Wody Polskie w obecności wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności Pętli Mazurskiej. Jest to alternatywny i niezwykle malowniczy szlak żeglarski poza głównym szlakiem turystycznym dla żeglarzy i wodniaków na akwenach Krainy Tysiąca jezior, który połączy jeziora Niegocin i Śniardwy. Inwestycja pozwoli na utworzenie szlaku żeglugowego w formie pętli, dzięki której możliwe będzie dopłynięcie do jeziora Śniardwy z portu w Giżycku na jeziorze Niegocin i powrót funkcjonującym obecnie szlakiem żeglownym przez jeziora Tałty, Szymon i Jagodne. Jednak, by inwestycje można było zrealizować, niezbędne jest studium wykonalności przedsięwzięcia.

- Dokument jest niezbędny, aby wybrać najbardziej korzystny wariant przejścia z jeziora Buwełno do jeziora Tyrkło, ocenić potrzebę przebudowy istniejących mostów na drogach lokalnych, ich rozbiórkę lub budowę nowych, czy rozwiązać problem budowy kanału z ewentualna śluzą żeglugową pomiędzy jeziorami Wojnowo i Buwełno – wyjaśniała Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku, kiedy Wody Polskie ogłosiły przetarg na wykonanie opracowania. - Studium wykonalności określi także poziom nakładów inwestycyjnych potrzebnych do realizacji danego wariantu oraz wielkość bieżących kosztów utrzymania infrastruktury.

W ramach Pętli Mazurskiej planowane jest połączenie jezior Wojnowo, Buwełno i Tyrkło (gmina Miłki i Orzysz). Jednak jeziora Buwełno i Tyrkło są oddzielone od siebie lądem o szerokości ok. 1600 m (w linii prostej) ze wzniesieniem o wysokości ok. 30 m. Dużym problemem jest pokonanie tego wzniesienia.

- Pod uwagę branych jest kilka wariantów m.in. pokonując wzniesienie za pomocą pochylni takiej jak na Kanale Elbląskim, czy drążąc tunel żeglowny pomiędzy jeziorami pod wyniesieniem – tłumaczy Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz. - Należy także przebudować istniejące połączenie pomiędzy jeziorami Wojnowo i Buwełno w kanał żeglowny oraz zmodernizować mosty dostosowując je do parametrów drogi wodnej klasy Ia. Dokładna analiza powinna również wskazać czy pomiędzy jeziorami powinna znajdować się śluza żeglugowa.

Tego typu połączenie żeglowne stanowić będzie unikalną w skali całego kraju atrakcję turystyczną dla żeglarzy i turystów. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich od Pisza do Węgorzewa w linii prostej liczy 111 kilometrów. Poza szlakiem głównym wyznaczonych jest także 5 szlaków bocznych. Razem to ponad 150 kilometrów drogi wodnej przygotowanej dla żeglarzy i wodniaków na Mazurach. Po połączeniu jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Głaźna Struga, Buwełno i Tyrkło, można będzie przepłynąć szlak pętlą z jeziora Śniardwy do Niegocina i odwrotnie.

Renata Szczepanik