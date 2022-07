Przyszłością świata jest kobietą

To właśnie w Olsztynie, mieście położonym wśród wielu jezior otoczonych zielenią drzew artystka znalazła swoją ostoję, rozwijając miłość do sztuki i tworząc wciąż nowe dzieła. Każdy nowo powstały obraz to kolejny uśmiech i satysfakcja z możliwości uwiecznienia danej idei na płótnie naciągniętym na blejtram w zaciszu swojej pracowni malarskiej.

— Swoją pasję malarską odkryła w 2003 roku, przebywając na obczyźnie w dalekiej Kanadzie. Niebywała przyroda i piękne krajobrazy Ontario zainspirowały ją do próby własnych sił i wydobycia z wnętrza tego, co od dawna drzemało w jej duszy — mówił o artystce Dariusz Matyjas z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress, organizator wystawy. — Po powrocie do kraju kontynuowała, doskonaliła i jednocześnie rozwijała swoją przygodę malarską, uczęszczając na warsztaty malarskie prowadzone przez znaną olsztyńską malarkę Mirę Smerek-Bielecką oraz biorąc udział w ,,Malarskich piątkach’’ prowadzonych przez Związek Artystów Plastyków Warmii i Mazur w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a także w wielu wydarzeniach artystyczno-kulturalnych na terenie Warmii i Mazur, wystawiając swoje obrazy na wielu wystawach i wernisażach szerszemu gronu odbiorców.

Ulubiona tematyka prac malarki to kobieta, bajkowe postacie i scenki rodzajowe oraz abstrakcyjne widoki przywiezione w pamięci z wycieczek i wojaży. Zafascynowana malarstwem i sztuką przy użyciu szpachelki malarskiej nakłada uwielbiane farby olejne, tworząc impasty pozwalające wydobyć głębię koloru i faktury. W swoich pracach artystka przedstawia kobietę w różnych odsłonach, m.in. jako anioł, diablica czy kobieta uduchowiona.

— Przyszłością świata jest kobieta. Prace prezentowane na wystawie powstały na przełomie ostatnich dwóch lat — mówiła Wioletta Radziewicz. — Kolory odgrywają ważną rolę w moich pracach. Mówi się, że kiedy u artysty dobrze się dzieje, to przelewa to wszystko na płótno między innymi w bardzo barwnych kolorach. Takie są moje obrazy.

W dorobku artystki znajdują realizacje z zakresu malarstwa, rzeźby, charakteryzacji, wystrojów witryn, kawiarni i butików. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i grupowych. Obrazy Wioletty Radziewicz mają swoich odbiorców w kraju i za granicą. Malarka od kilku lat przynależy do Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie. Natomiast od 2020 roku piastuje funkcję Wiceprezesa Związku Artystów Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie udziela się twórczo i organizacyjnie oraz realizuje swoją pasję malarską.

Renata Szczepanik