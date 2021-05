Bystry czeka na ścieżkę rowerową

Mazurski trakt rowerowy wokół jeziora Niegocin to przedsięwzięcie kilku samorządów: miasta Giżycko, gminy Giżycko, gminy Miłki oraz powiatu giżyckiego. Budowa trwa na wielu odcinkach traktu. Ostatnio mieszkańcy Bystrego, których wieś leży na trasie, zaniepokoili się o swój odcinek ścieżki rowerowej.

– Jak to będzie ze ścieżką rowerową w Bystrym – pytają mieszkańcy wsi. – Docierają do nas informacje, że wioska zostanie pominięta na trasie mazurskiego traktu rowerowego, a gmina nie zamierza budować ścieżki rowerowej. Tu jest mnóstwo rowerzystów. Poza tym jest duża szkoła i sporo dzieci jeździ rowerami. Mamy też piękną plażę gminną, odwiedza nas tu dużo turystów, w tym rowerzystów. Bezpieczna ścieżka jest nam bardzo potrzebna. Nie tylko jako odcinek traktu wokół Niegocina, ale przede wszystkim połączy naszą miejscowość z Giżyckiem.

Mazurski trakt rowerowy wiedzie wokół Niegocina, przebiega przez Giżycko – Wilkasy – Strzelce – Bogaczewo – Paprotki – Rydzewo – Kleszczewo – Rudę – Grajewo – Bystry i kończy się w Giżycku. Trasa wokół jeziora Niegocin liczy ok. 36 kilometrów, którą można przejechać w jeden dzień, ale można też zaplanować wycieczkę dwudniową, nocując w którejś z miejscowości położonych przy trasie. Jednak nie wszystkie odcinki traktu prowadzą bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi. W Bystrym rowerzyści muszą korzystać z ruchliwej drogi 63.

– Mieszkańcy Bystrego będą mieli ścieżkę rowerową, choć to nie samorząd gminny będzie jej wykonawcą, ale Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad – zapewnia Marek Jasudowicz, wójt gminy Giżycko. – Prawdopodobnie już w przyszłym roku rozpoczną się prace związane z przebudową drogi na trasie Bystry – Staświny. W dokumentacji rozbudowy drogi jest zaplanowana również ścieżka rowerowa. Są więc realne szanse na połączenie bezpieczną trasą rowerową Bystry z mazurskim traktem rowerowym.

Informacje te potwierdził burmistrz Giżycka podczas konferencji prasowej 10 maja. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wykona odcinek do Rudy, a powiat giżycki zobowiązał się do wykonania odcinka od Rudy do Rydzewa i dalej do Bogaczewa. Natomiast od Bogaczewa do Giżycka będzie wykonana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej.

– Stworzy się nam piękna trasa rowerowa wokół Niegocina – mówi Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Miejmy nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam dobre informacje i kontynuacja przebudowy całej drogi będzie faktem. Ponadto jesteśmy w trakcie uzgadniania innych tras rowerowych i pieszych wzdłuż linii kolejowej. Jest dobry klimat do rozmów i dobre nastawienie, żeby powiązać ruch kolejowy, samochodowy i rowerowy, pieszy i naszą rekreację. Jestem optymistą.

Szlak wokół jeziora Niegocin to wyprawa dla amatorów pięknych widoków, którzy lubią odkrywać i cieszyć się mazurskim krajobrazem, a nie tylko pokonywać długie dystanse. Mazurski trakt rowerowy umożliwi miłośnikom rowerowej rekreacji dojazd do obszarów o znaczących walorach turystycznych takich jak jeziora: Niegocin, Wojnowo, Boczne oraz Jagodne.

Renata Szczepanik

Fot. Mazurski trakt rowerowy wokół Niegocina