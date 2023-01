Przy drodze wyjazdowej z Ełku kierowca znajduje walizkę, a w niej szczątki kobiety

Przy drodze wyjazdowej z Ełku przypadkowy kierowca znajduje błękitną walizkę, a w niej szczątki młodej kobiety i złoty naszyjnik z listkiem. Czy szczątki kobiety w walizce to ciało poszukiwanej od roku Klaudii Janus? — na szczęście nie jest to najnowszy komunikat ełckiej policji. To fragment opisu kryminału Katarzyny Bondy "Kobieta w walizce". Akcja kryminału osadzona jest w Ełku.

— Kiedy wiszące na słupach ogłoszenia o zaginięciu Klaudii Janus dawno już wyblakły, a miejscowa policja straciła wiarę w rozwiązanie sprawy, dochodzi do makabrycznego odkrycia. Przy drodze wyjazdowej z Ełku przypadkowy kierowca znajduje błękitną walizkę, a w niej szczątki młodej kobiety i złoty naszyjnik z listkiem. Taki sam nosiła Klaudia. Według ustaleń śledczych ciało długo było w wodzie, zakopywano je i częściowo spalono. A to skutecznie utrudnia identyfikację ofiary. Dlaczego więc morderca zdecydował w końcu, że kobieta w walizce ma zostać odnaleziona? Do pomocy w śledztwie wezwano by Huberta Meyera, ale ten czeka w areszcie na własną rozprawę. Z warszawskiego Wydziału Wsparcia Dochodzeń oddelegowano aspiranta Grzegorza Kaczmarka. On nie ma wątpliwości, że za zaginięciem młodej kobiety stoi ktoś z miejscowych. Podejrzanych jest wielu. Każdy z nich ma motyw. Wszyscy zatajają najistotniejsze fakty. I wciąż nie wiadomo, kto ma ręce splamione krwią. Klaustrofobiczna atmosfera zagęszcza się, gdy na jaw wychodzi, że Klaudia nie była jedyną dziewczyną, która przepadła bez śladu w tej na pozór spokojnej okolicy. Siedem lat wcześniej z plaży uprowadzono młodą turystkę. Jej personaliów nigdy nie ustalono. Wiadomo tylko, że w dniu zaginięcia na szyi miała złoty łańcuszek z listkiem… — czytamy w opisie na stronie wydawnictwa Muza.

Przypomnijmy, że w Ełku toczyła się już wcześniej akcja, co prawda nie książki, ale filmu. W mieście kręcone były zdjęcia do pełnometrażowego filmu „Underdog”. Jest to historia zawodnika MMA, który po upadku będzie walczył o powrót na szczyt. Film powstał przy współpracy z Federacją KSW. W fabule oprócz Eryka Lubosa i legendy KSW Memeda Khalidova pojawiła się gwiazdorska obsada: Aleksandra Popławska, Tomasz Włosok, Janusz Chabior, Jarosław Boberek, Emma Giegżno oraz Mariusz Drężek.

