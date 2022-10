To mefedron - przypływ szczerości w trakcie policyjnej kontroli

W trakcie kontroli pojazdu policjanci ujawnili na podłokietniku biały proszek. Kierowca nie robił problemów z ujawnieniem czym jest - sam przyznał, że to mefedron. Jego pobudzone zachowanie w trakcie jazdy i kontroli sugerowało, że może on być pod działaniem środków odurzających, dlatego została pobrana mu krew do badań w tym kierunku.