Ełk: Przyrzekły wieczne dziewictwo i zostały oblubienicami Jezusa

W czwartek, 26 maja 2022 r., w katedrze ełckiej trzy kobiety zostały włączone do grona Dziewic Konsekrowanych. Uroczystej Mszy św. oraz konsekracji dokonał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Po wieloletniej formacji i duchowym przygotowaniu Aneta Bugnacka z par. pw. MB Częstochowskiej w Turośli, Anna Łozowska z par. pw. NSJ w Ełku oraz Katarzyna Sikorska z pra. pw. św. Wojciecha w Suwałkach, złożyły na ręce biskupa ełckiego i w obecności licznie zgromadzonych wiernych, publiczne śluby czystości i postanowienie życia w dziewictwie konsekrowanym. Ceremonia miała miejsce w czwartek 26 maja.

Widzialnym znakiem konsekracji jest obrączka, którą otrzymały i będą nosiły na serdecznym palcu prawej ręki. Przyjęły również księgę Liturgii Godzin, by wielbić Ojca Niebieskiego i prosić o zbawienie całego świata. Nad formacją i rozwojem duchowym kandydatek czuwa ks. kan. dr Dariusz Brozio.

W homilii bp Jerzy Mazur przypomniał, że dziewictwo konsekrowane jest najstarszą formą życia konsekrowanego w Kościele, wywodzącą się z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

— Kościół Katolicki określa dziewicę konsekrowaną mianem: „oblubienicy Jezusa”. Oznacza to, że taka kobieta z własnej i nieprzymuszonej woli poświęca samą siebie i całą miłość, jaką mogłaby obdarzyć swojego męża i dzieci, samemu Jezusowi Chrystusowi dla chwały Bożej i zbawienia ludzi — mówił bp Jerzy Mazur w homilii.

— Konsekracja, której dzisiaj dostępujecie wskazuje na akt, wiążący jeszcze ściślej każdą z was z Bogiem, sprawiając, że oddajecie się do dyspozycji Pana Boga — zwracał się biskup do kandydatek.

Obecnie w diecezji ełckiej swoje szczególne powołanie realizuje 9 dziewic konsekrowanych oraz 5 wdów konsekrowanych. Grono wdów powiększy się o kolejne osoby konsekrowane podczas Diecezjalnego spotkania Teściowych w Lipsku, 9 lipca 2022 r.

