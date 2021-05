Czy w Ełku powstanie Rondo Praw Kobiet?

Rondo im. Józefa Rejewskiego, Pastora Edwarda Małłka, 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej czy Saperów — to tylko niektóre z nzaw rond, jakie mamy w Ełku. Teraz pojawił się pomysł, aby jedno z rond nosiło nazwę Ronda Praw Kobiet". Z taką inicjatywą do Rady Miasta zwróciła się grupa ełczan. Sprawa była dyskutowana na ostatniej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Jak wyjaśniała przedstawicielka mieszkańców, inicjatywa ta ma na celu upamiętnienie 103. rocznicy wywalczenia przez kobiety swoich praw. Były one prekursorkami w walce o prawa kobiet na całym świecie. Jak dodaje wnioskodawczyni, szkoda że w naszym kraju mało się o tym mówi.

Które z rond miałoby się tak nazywać? Chodzi o skrzyżowanie przy zjeździe z obwodnicy, w sąsiedztwie Powiatowego Zarządu Dróg.

Co na to radni?

— Prawa człowieka w tym prawa kobiet są w państwie demokratycznym podstawową wartością, dlatego uważam, że zawsze trzeba wspierać takie inicjatywy. Jestem zdania ze powinniśmy poprzeć wniosek — mówił podczas komisji Robert Klimowicz.

Podczas dyskusji pojawiały się dwa problemy proceduralne. Jeden dotyczył formy składanego wniosku, drugi ma związek z właścicielem ronda.

Pierwszy udało się rozwiązać od ręki.

Jeśli chodzi o drugi, to jak wyjaśniała Marta Herbszt z ełckiego ratusza, rondo terytorialnie znajduje się na terenie miasta, ale jest własnością Skarbu Państwa i jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zwyczajowo przed przyjęciem uchwały nadającej nazwę samorząd zwraca się w tej sprawie do właściciela. Nie oznacza to jednak, że oznacza to problemy. Podobna sytuacja dotyczyła ronda u zbiegu ulic Kilińskiego, Grajewskiej, Norwida i Przemysłowej.

Radni podczas głosowania na Komisji zagłosowali za przyjęciem wniosku o nadanie nazwy "Ronda Praw Kobiet"

Do tematu wrócimy.