Ile piją ełczanie? Na pewno mniej, niż pili!

W ubiegłym roku w Ełku obroty ze sprzedaży alkoholu spadły o prawie 14,5 proc. Wiąże się to ze spadkiem spożycia, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 11,7 litra spirytusu, czyli prawie o 2 litry mniej niż w 2019 roku.

W 2020 roku w porównaniu do 2019 r. obroty ze sprzedaży alkoholu spadły o 14,45 proc. i wyniosły ponad 73,6 mln zł. Spadła również całkowita (o 13,69 proc.) oraz jednostkowa (o 14,22 proc.) ilość spożytego w Ełku alkoholu. W zeszłym roku mieszkańcy miasta oraz turyści skonsumowali łącznie ok. 724 tys. litrów spirytusu, czyli ok. 115 tys. litrów mniej niż w 2019 roku. Z tego wynika, że na jednego mieszkańca Ełku przypadło 11,7 litra wypitego spirytusu, czyli o 1,94 litra mniej niż rok wcześniej.

Aktualnie na terenie Ełku funkcjonują 179 punkty sprzedaży alkoholu. Sprzedaż detaliczną w sklepach prowadzi łącznie 120 punktów, natomiast pozostałe 59 to punkty sprzedaży alkoholu w gastronomii.

W Ełku w 2020 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ok. 1,453 mln zł. W styczniu bieżącego roku z tytułu pierwszej raty opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Ełku wpłynęło ponad 683 tys. zł, czyli o ok. 28 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UM Ełk