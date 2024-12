Co się odwlecze to... - wsiadł do auta, teraz posiedzi w pudle

Policjanci zatrzymali (11.12.2024 r.) do kontroli drogowej w Ełku kierowcę opla, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 17 km/h. Za to wykroczenie został ukarany mandatem 300 złotych. Było to jednak tylko preludium do jego poważniejszych kłopotów...

Alkomat wykazał u mężczyzny promil alkoholu w organizmie. Co więcej, 40-latek w ogóle nie powinien wsiadać z kierownicę, bo kilka lat temu cofnięto mu uprawnienia do kierowania.

Policjanci ustalili także, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za swoje wcześniejsze przestępstwa. Ma do odbycia karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.

Wkrótce odpowie za kolejne przestępstwa: jazdę w stanie nietrzeźwości i mimo cofniętych uprawnień, więc jego kara pozbawienia wolności może znaczenie się wydłużyć.

- Za jazdę w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności - przypominają ełccy mundurowi.

mat. KPP Ełk; opr. mac.