KULTURA || Mrągowski sukces teatrów ze stolicy Mazur

W sobotę, 23 listopada, w Mrągowskim Centrum Kultury odbył się 26. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal – wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników teatru z całego regionu. Na scenie zaprezentowało się 12 grup teatralnych z Warmii i Mazur, w tym dwa zespoły z Ełku: Teatr PudEŁKo i Teatr Użyteczny. Oba teatry wróciły do domu z prestiżowymi nagrodami, potwierdzając swoją artystyczną klasę i zaangażowanie.

Nagroda Wójta Gminy Mrągowo za „predyspozycje aktorskie zespołu” trafiła do Teatru Użytecznego za spektakl „To(nie)fikcja”, w reżyserii Wiktora Malinowskiego. Grupa młodzieżowa, znana z poruszania ważnych społecznych tematów, tym razem stworzyła dzieło oparte na własnych refleksjach i inspiracjach literackich. W spektaklu pojawiły się fragmenty „Makbeta”, „Małego Księcia” czy „Romea i Julii”, które podkreślały wartości takie jak szczerość, miłość i odpowiedzialność.

— Spektakl mieliśmy przyjemność prezentować 22.11. podczas 26. Przeglądu Teatrów Amatorskich PTAKK im. Kasi Kowal w Mrągowskim Centrum Kultury. Spektakl na tyle wyróżniał się spośród 12 prezentowanych spektakli, że został dostrzeżony przez jury — tłumaczy Wiktor Malinowski, reżyser grupy.

Drugą nagrodę dla Ełku przyznano Teatrowi PudEŁKo, który zdobył Nagrodę Starosty Powiatu Mrągowskiego za „jaskrawość w formach wyrazu i dobrą zabawę” w spektaklu „Znalezione nie kradzione”, w reżyserii Martyny Wizgier. Jury doceniło nie tylko humor, ale również wyrazistość i subtelność gry aktorskiej zespołu.

— Sukces Teatru PudEŁKo można podsumować zdaniem, którym jury 26 PTAKK w Mrągowie nas uhonorowało: „Nagroda za jaskrawość w formach wyrazu i dobrą zabawę w spektaklu ‚Znalezione nie kradzione’”. To nasza myśl przewodnia i tym chcemy kierować się dalej. Bardzo dużo czasu na próbach poświeciliśmy na wyrazistość i subtelność gry aktorskiej. I to zostało docenione — podkreśla Martyna Wizgier, reżyserka grupy.

Choć najważniejszą nagrodę przeglądu – statuetkę PTAKK 2024 – zdobył Teatr Arlekin z Iławy za spektakl „Wdowy”, ełckie zespoły udowodniły, że ich pasja i zaangażowanie wnoszą wiele do regionalnej sceny teatralnej.

Organizatorzy podkreślili wysoki poziom artystyczny wszystkich uczestników.

— Za nami 9 godzin niezapomnianych wrażeń, 12 spektakli, w których wystąpiło ok. 130 aktorów. Wszystkim uczestnikom ogromnie dziękujemy za to wspólne teatralne święto! Teatrom gratulujemy kreatywności, zaangażowania i talentu! — podkreślali z entuzjazmem.

Przegląd Teatrów Amatorskich w Mrągowie to nie tylko rywalizacja, ale także święto miłośników teatru, które pozwala odkrywać nowe talenty i budować wspólnotę artystów z całego regionu. Dla Teatru PudEŁKo i Teatru Użytecznego był to kolejny krok w rozwoju i motywacja do dalszych artystycznych wyzwań.

Maciej Chrościelewski