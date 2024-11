Pani Małgosia i jej poetyckie pożegnanie złotej jesieni

Małgorzata Pieńkowska zakończyła złotą polską jesień literackim triumfem, zdobywając uznanie w dwóch prestiżowych konkursach poetyckich.

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopeć, odbywający się w malowniczej Lubeni na Podkarpaciu, przyciągnął artystów z całego kraju. Unikalna twórczość ełckiej nauczycielki została doceniona przez jury, któremu przewodniczył prof. dr. hab. Jan Wolski, a jej nagrodzone wiersze zostały przedstawione zgromadzonej publiczności. Po oficjalnej części można było cieszyć się swobodną atmosferą, porozmawiać z mieszkańcami Lubeni i skosztować regionalnych przysmaków, takich jak proziaki – pieczywo charakterystyczne dla tamtego regionu.

Drugim wyróżnieniem, które zaszczyciło Małgorzatę Pieńkowską, była nagroda w 53. Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka w Lublinie, gdzie jury przewodniczył prof. dr hab. Jan Adamowski. Na ten konkurs - podobnie jak na ten w Lubeni - każdy uczestnik musiał przesłać trzy niepublikowane dotąd utwory poetyckie, co wymagało odwagi i świeżości twórczej.

Literacko Małgorzata Pieńkowska jest głęboko zakorzeniona w naturze. To właśnie ona inspiruje ją do twórczości. Żyje w harmonii z rytmem przyrody – każda pora roku niesie ze sobą inną energię, którą autorka wykorzystuje, przelewając na papier to, co podpowiada jej serce i otaczający świat. Wiosna to czas odnowy, lato – bujnego życia, jesień przynosi refleksję, a zima skłania do wyciszenia. To właśnie cykl natury kształtuje jej twórczość, nadając jej wyjątkową autentyczność i głębię.

Maciej Chrościelewski

Poniżej wiersz "Na rżysku", zaprezentowany przez p. Małgosię na konkursie w Lubeni.

"Na rżysku"

Pachnie ciepłą ziemią

ściernisko jeszcze świeże

źdźbła karnie złocą się w słońcu

skowronek rozdzwania ciszę

Myszom od upału jest już wszystko jedno

gdy tyraliera bocianów sunie przez pole

czerwone semafory dziobów

raz po raz celnie opadają ku ziemi

Powietrze dyszy ostatkiem sił

nic dziwnego że mężczyzna na włochatej miedzy

sennie gapi się w niebo

leniwie grzejąc stopy w ciepłym piasku

Nogi ma czarne jak święta ziemia

choć myśli wcale nie święte

krągłe gorące i wilgotne

lepiej z nimi proboszcza ominąć z daleka

Pot chłodną strużką żłobi czoło

gonią się myśli po rżysku

zdyszane wracają do głowy

włóczą się po niepamięci

kipiącej gorącym oddechem

Mężczyzna rozciera w dłoni stężały kłos

wiatr pachnie zbożem

i pełnymi piersiami dziewcząt

Gonią się chmury po niebie

gonią się myśli po rżysku