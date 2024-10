Coraz bliżej nowej hali sportowej - powstaje w Woszczelach

W Woszczelach przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego powstaje nowoczesna hala sportowa, której budowa osiągnęła już 50% zaawansowania. Inwestycja, długo wyczekiwana przez lokalną społeczność, przyniesie nową jakość do szkolnych zajęć sportowych oraz umożliwi organizację licznych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Nowa sala gimnastyczna to jednokondygnacyjny obiekt z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki. Projekt przewiduje również widownię z 85 miejscami siedzącymi, co umożliwi komfortowe oglądanie meczów i zawodów sportowych. Do hali zostanie także dobudowane dwukondygnacyjne zaplecze socjalne oraz łącznik, który połączy nowy obiekt z budynkiem szkoły.

– Budujemy halę dla uczniów i mieszkańców Woszczel. To będzie ważny punkt na mapie infrastrukturalnej gminy – mówi Wójt Gminy Ełk, Tomasz Osewski.

Budowa hali ma zakończyć się w połowie przyszłego roku.

– Realizacja postępuje sprawnie i nie wykluczamy, że uda się zakończyć prace przed terminem – podkreśla Paweł Guz, kierownik budowy.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 9,3 miliona złotych, z czego prawie 5 milionów pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Rządowego Polski Ład. Inwestycja ta ma znaczenie nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również dla całego regionu, który zyska nowoczesny obiekt sportowy.

Nowa hala sportowa będzie ważnym miejscem zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców Woszczel, stanowiąc istotne wsparcie dla lokalnego rozwoju sportu i aktywności fizycznej.

mat. Gmina Ełk; opr. mac.