Wicemarszałek Biejat zainteresowała się ełckim smrodem

Od kilku miesięcy mieszkańcy Ełku, trzeciego co do wielkości miasta w województwie warmińsko-mazurskim, zgłaszają problem z uciążliwym zapachem, który znacząco utrudnia im codzienne funkcjonowanie. O ile problem smrodu nękającego stolicę Mazur jej mieszkańcom jest doskonale znany – w sprawie interweniowali mieszkańcy, grupa radnych miejskich, pisma do różnych instytucji słały także władze miasta – teraz zainteresowała się nią partia Razem.

Partia postanowiła działać na prośbę mieszkańców. Magdalena Biejat, Wicemarszałek Senatu i współprzewodnicząca partii Razem, wspólnie z Bartoszem Grucelą przygotowali pisma do dwóch instytucji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Olsztynie oraz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna".

W piśmie skierowanym do Związku, Biejat pyta o szczegóły dotyczące składowiska odpadów w Siedliskach, w tym o liczbę ton śmieci przyjętych w latach 2018-2023 oraz o źródła pochodzenia odpadów.

Do WIOŚ wicemarszałek zwróciła się z prośbą o udostępnienie wyników dotychczasowych kontroli na terenie wysypiska. Chciałaby również uzyskać szczegóły dotyczące metodologii przeprowadzanych pomiarów oraz narzędzi używanych do badania skali odoru, co według niej mogłoby rzucić światło na przyczyny nieprzyjemnych zapachów.

Nadawcy obu pism (datowanych na 2 IX) czekają na odpowiedź adresatów.

Jakkolwiek kwestie, o których wyjaśnienie prosi p. wicemarszałek, były już przedmiotem ustaleń to dla niektórych mieszkańców sam fakt, że sprawą zainteresowała się osoba takiej rangi, może być jakąś - kolejną już - nadzieją na przyszłość. Wcześniej sprawę smrodu nękającego stolicę Mazur przedstawiała w parlamencie posłanka z Ełku Anna Wojciechowska.

Maciej Chrościelewski