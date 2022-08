Kierował motorowerem wspomagany promilami

W poniedziałek (29.08.2022r.) policjanci ruchu drogowego z Działdowa pełniąc służbę na terenie gminy Lidzbark, w miejscowości Cibórz zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem marki Junak. Mimo wydawania znaku do zatrzymania się przez umundurowanego funkcjonariusza, kierujący motorowerem nie zatrzymał się. Policjanci natychmiast ruszyli radiowozem z włączonymi światłami błyskowymi i sygnałami dźwiękowymi za motorowerzystą, w wyniku czego po krótkim czasie zatrzymali go. Kierującym okazał się 39-letni mieszkaniec gminy Lidzbark. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 3,5 promila w jego organizmie. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem

Pamiętajmy, jeżeli na drodze umundurowany policjant wyda polecenie do zatrzymania się, należy zwolnić i zatrzymać się. Niezatrzymanie się pojazdu zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który niesie za sobą surowe konsekwencje prawne za popełnienie przestępstwa. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy przy prowadzonym pościgu radiowozem oznakowanym z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi grozi kara od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Działdowo

red.

