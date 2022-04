Pędził mercedesem przez gm. Rybno

W środę (20.04.2022r.) policjanci z działdowskiej drogówki w miejscowości Prusy na terenie gminy Rybno zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Mercedes. Powodem kontroli była nadmierna prędkość, z jaką poruszał się prowadzący pojazd 46-latek. Mieszkaniec Lidzbarka w obszarze zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 40km/h pędził mając na liczniku 104km/h. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Zaproponowali mu również mandat w wysokości 2 tysięcy złotych i nałożyli na niego 10 punktów karnych. 46-latek odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym zostanie wobec niego sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Ponadto informacja o zatrzymanym prawie jazdy trafi teraz do starosty, który wyda wobec mężczyzny zakaz prowadzenia pojazdów na najbliższe 3 miesiące.

źródło: KPP Działdowo

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl