Awaria kolei. Duże opóźnienia pociągów również w Działdowie

Dzisiaj (17 marca) o 4 rano doszło do awarii urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Pociągi mogą być odwołane lub opóźnione.

Wznawiana jest praca lokalnych centrów sterowania (LCS) i przywracany ruch pociągów. Przed godz. 11:00 przywrócono ruch z wykorzystaniem urządzeń m.in. w LCS Działdowo, Ciechanów, Gdynia, Tczew.

Zmiany w kursowaniu pociągów, które wystąpiły dziś od godz. 4:00 i są spowodowane usterkami w pracy lokalnych centrów mają charakter ogólnopolski. W koordynacji z Ministerstwem Infrastruktury pracuje sztab z udziałem przedstawicieli zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz przewoźników, który koordynuje działania na sieci kolejowej.

Aby minimalizować utrudnienia wprowadzane jest wzajemne honorowanie biletów. W miarę możliwości na bieżąco są podawane informacje dla podróżnych. Dane o kursowaniu pociągów z uwzględnieniem bieżącej sytuacji zamieszczają na swoich stronach przewoźnicy. Zwroty biletów można realizować wg obowiązujących i podanych przez przewoźników zasad.

Ok. godz. 4.00 zmiany z przyczyn technicznych wystąpiły w 19 lokalizacjach na lokalnych centrach sterowania i objęły kilkaset kilometrów linii kolejowych. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Służby techniczne analizują sytuację, aby określić przyczyny usterek

Lokalne centrum sterowania (LCS) to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.

