Palił się balkon, kwiaty na cmentarzu, kontener i opony. Strażacy mieli pełne ręce roboty

W minionym tygodniu w dniach od 07.03.2022r. do 13.03.2022r. strażacy z naszego powiatu wyjeżdżali do akcji 26 razy. Rozkład interwencji ze względu na rodzaj zdarzenia wyglądał następująco: 16 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Niestety jak co roku, wraz z coraz to bardziej sprzyjającą aurą notujemy dużą ilość pożarów suchych traw. W ostatnich dniach było ich aż 8. Przypominamy, że obowiązuje zakaz wypalania traw o czym pisaliśmy niedawno na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym znajdziecie państwo również informacje dotyczące palenia ognisk czy wypalania pozostałości roślinnych. Apelujemy o ostrożność przy wiosennych pracach porządkowych i stosowanie się do przepisów oraz o niewypalanie traw, co przysłuży się do bezpieczeństwa nas wszystkich

Inne pożary to pożar kontenera budowlanego na ul. Mławskiej w Działdowie, opon w Jabłonowie czy też pożar sztucznych kwiatów na cmentarzu w Lidzbarku.

11.03.2022r. palił się balkon z zadaszeniem w jednym z domów jednorodzinnych w Lidzbarku. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń.

Niestety nie obyło się bez groźnych i poważnych w skutkach incydentów. 07.03.2022r. na ul. Zamkowej w Działdowie 15 letni chłopiec jadący na rowerze, został potrącony przez samochód osobowy. Strażacy udzielali poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia a finalnie po przekazaniu nastolatka zespołowi ratownictwa medycznego, trafił on do szpitala z obrażeniami ręki i głowy. Przyczyny wypadku ustalała Policja.

Do groźnego zdarzenia doszło też 11.03.2022r. w Działdowie na ul. Letniej, gdzie nasi strażacy interweniowali w związku z wystąpieniem tlenku węgla w jednym z domostw. Poszkodowaną w tym zdarzeniu okazała się być 14- latka która straciła przytomność podczas kąpieli, w łazience z piecykiem gazowym. Na szczęście obecni w mieszkaniu członkowie rodziny szybko zorientowali się o niebezpieczeństwie i w porę zareagowali. Strażacy ewakuowali mieszkańców domu i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Dokonali także odpowiednich pomiarów, które potwierdziły wystąpienie tlenku węgla, zamknęli dopływ gazu w budynku i przewietrzyli pomieszczenia. Dziewczynka już w karetce odzyskała przytomność i została przewieziona do szpitala. Przypominamy, że koszt domowego czujnika tlenku węgla stawiany na szali z ludzkim życiem jest naprawdę niewielki.

Sobota 11.03.2022r. okazała się wyjątkowo niefortunna. Poza wcześniej wspominanymi zdarzeniami, również tego dnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku na trasie Płośnica – Mały Łęck. Mężczyzna w wieku 46 lat, podróżując samochodem osobowym zginął na miejscu po uderzeniu w przydrożne drzewo. Od początku roku do 13.03.2022r. nasi strażacy interweniowali już 415 razy.

