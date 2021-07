Ratują bezdomnych. Apel wolontariuszy o pomoc

Do redakcji "Gazety Działdowskiej" z apelem zgłosili się wolontariusze, którzy na co dzień kontrolują pustostany na terenie wielu miejscowości, także w powiecie działdowskim. W swojej relacji opisali jedną z przeprowadzonych interwencji, która dosadnie pokazuje jak bardzo pomoc osobom bezdomnym jest potrzebna.

"30 czerwca 2021 r. Grupa Zalewski sprawdzała na terenie miasta Mławy pustostany i inne miejsca,w których przebywają osoby bezdomne. Na ulicy Warszawskiej skontrolowany został pustostan, w którym napotkano dwie osoby bezdomne gdzie jedna z nich miała problemy z chodzeniem poprzez liczne rany na stopie oraz opuchliznę.Bezdomny odmówił wezwania pogotowia i wolontariusze udzielili pomocy tylko na miarę swoich możliwości. W rozmowie z wolontariuszami bezdomni prosili o transport do ośrodka dla osób bezdomnych i dlatego Grupa Zalewski pisemnie poinformowala o tym Straż Miejską w Mławie. 8 lipca 2021 r. patrol wolontariuszy ponownie pojawia się w tym pustostanie i zastaje na miejscu już trzy osoby bezdomne wśród nich bezdomnego z chorą nogą. Tym razem wolontariusze po dłuższej rozmowie przekonują mężczyznę do ratowania swojego zdrowia i życia i na miejsce zostaje wezwane pogotowie, które przewiozło go do szpitala.Pozostałym bezdomnym dostarczono jedzenie oraz wodę do picia zebrano w czasie akcji "Butelka wody dla bezdomnych"."

Grupa Zalewski apeluje do mieszkańców Mławy, Iłowa-Osady i Działdowa o zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych. Obecnie wysokie temperatury i dłuższy czas przebywania bezdomnych na ulicy, a tym samym brak możliwości dbania o higienę osobistą sprawia, że stan zdrowia tych ludzi bardzo szybko się pogarsza. Każdy może uratować życie człowieka bezdomnego!

Grupa Zalewski zachęca do przekazywania informacji o miejscu koczowania osób bezdomnych poprzez kontakt na pocztę elektroniczną: patrolszuka@wp.pl lub wysyłając sms na numer tel.517054400. Grupa Zalewski oddzwoni, a wszystkim informatorom zapewnia anonimowość.

