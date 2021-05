Weekend na drogach powiatu działdowskiego? Jak zwykle "się działo"

Niestety, pijani kierowcy znowu "się popisali". To oni byli sprawcami zdarzeń drogowych do których jechały służby podczas minionego weekendu.

W sobotę (15.05.2021r.) w Działdowie patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej 54-letniego mieszkańca gminy Działdowo, który kierował pojazdem marki Fiat. Mężczyzna podczas kontroli znajdował się po spożyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i uniemożliwili mu dalsza jazdę.

W tym samym dniu (15.05.2021r.) w miejscowości Uzdowo policjanci działdowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Audi. Za kierownicą pojazdu siedziała 37-letnia mieszkanka gminy Działdowo. badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało ponad 2 promile alkoholu w jej organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili kobiecie dalszą jazdę i zatrzymali jej prawo jazdy.

Kolejnym kierującym zatrzymanym do kontroli drogowej tego samego dnia (15.05.2021r.) był 25-latek kierujący pojazdem marki Volvo. Młodzieniec został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego na jednej z ulic w Działdowie . Podczas kontroli okazało się, że spożywał on wcześniej alkohol. Również w tym przypadku interwencja policji zakończyła się dla kierowcy Volvo zatrzymaniem prawa jazdy i sporządzeniem dokumentacji o ukaranie do sądu.

W niedzielę (16.05.2021r.) funkcjonariusze ruchu drogowego w Działdowie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Opel Astra. Pojazdem kierował 46-latek z gminy Działdowo. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości mężczyzny, które wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Nietrzeźwemu kierowcy policjanci uniemożliwili dalszą jazdę i zatrzymali mu prawo jazdy.

Kierujący za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sprawcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, kara finansowa i zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu skutkuje karą aresztu, grzywny do 5 tys. zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.

KPP Działdowo