Działdowski SP ZOZ pozyskał dofinansowanie na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego

Dnia 4 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.

Całkowity koszt projektu to 1.769.402,75 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1.345.229,34 zł.

Inwestycja przewiduje rozbudowę oddziału, adaptację pomieszczeń, prace remontowe i wykończeniowe.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie powierzchni użytkowej Oddziału Psychiatrycznego oraz powiększenie oferty terapeutycznej w zakresie psychoterapii. Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu.

SP ZOZ w Działdowie.