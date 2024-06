Oficer prasowa rozmawiała z seniorami z Działdowa na temat oszustw i ceyberzagrożeń

W czwartek (13.06.2024 r.) w Działdowie w sali informatycznej na ulicy Pocztowej w Działdowie odbyło się spotkanie działdowskich seniorów z policjantką. Tematem spotkania były cyberzagrożenia, oszustwa na wnuczka, policjanta, pracownika banku oraz oszustwa na telefon. Oficer prasowa przestrzegała seniorów przed oszustami podszywającymi się pod znajomych z portali społecznościowych, którzy wysyłają wiadomości z prośbą o wygenerowanie kodu BLIK czy dokonanie przelewu. Policjantka zwracała uwagę na różnego rodzaju telefony od osób oferujących szybki zysk poprzez inwestycje w kryptowaluty, akcje znanych firm czy z wykorzystaniem wizerunku znanych polityków i osób publicznych. Apelowała również do seniorów o zachowanie bezpieczeństwa w czasie podróży, podczas robienia zakupów z uwagą na swój bagaż, rzeczy osobiste i nieudostępnianie innym swoich wrażliwych danych, danych dostępowych do konta bankowego czy numeru telefonu lub PESEL. Uczulała, by jakąkolwiek prośbę o pieniądze potwierdzić, dzwoniąc do osoby proszącej o wsparcie finansowe, w celu upewnienia się i potwierdzenia, czy to na pewno ta osoba kontaktowała się z nami za pomocą wiadomości w komunikatorze lub podając się za wnuczka, córkę, policjanta i chciała od nas pieniądze. Wskazała na metody działania sprawców, grających na emocjach, wymuszając presję czasu, a nawet przez zastraszenie. Policjantka zwracała również uwagę, by nie ufać osobom, które chcą dołączyć do naszych znajomych na portalach społecznościowych, podając się za amerykańskiego żołnierza, lekarza czy żołnierkę. Kolejnym zagrożeniem, na które wyczulała policjantka seniorów, były wiadomości sms lub e-maile z linkami przekierowującymi na stronę płatności bankowej, w których np. jest informacja z dopłatą do rachunku lub uzupełnieniem adresu do odbioru paczki. Policjantka apelowała, by nie klikać w linki podsyłane z zewnątrz i nie podawać swoich danych logowania i haseł dostępowych do konta bankowego.

W czasie spotkania seniorom przypomniano o podstawowych zasadach poruszania się rowerami i zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i w jego obrębie i w czasie przechodzenia przez pasy.

