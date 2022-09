Klucze znów witają wjeżdżających do Braniewa

Po 4 latach przerwy na ulicy Elbląskiej i Kolejowej stanęły nowe klucze-witacze. Powróciły na prawie te same miejsca i znów będą witać wjeżdżających do Braniewa.

Słynne braniewskie klucze- witacze po 4 latach przerwy wróciły do miasta. Nie są to te same klucze, które zostały wykonane w latach 70. ubiegłego wieku, ale ich replika. Niemożliwy był też ich powrót w dokładnie te same miejsca, w których stały wcześniej ze względu na remonty dróg — wchodziłyby w obecny pas drogowy. Stanęły w pobliżu — na miejskich działkach.

— Kochani, dotarły do mnie głosy zaniepokojenia dotyczące przykrego losu, jaki spotkał braniewskie klucze, które niegdyś witały wszystkich wjeżdżających do naszego miasta. W pełni zgadzam się z opiniami mieszkańców – ja również darzę je ogromnym sentymentem i zgadzam się, że znacznie lepiej wypełniały funkcję tzw. witaczy, niż te, które stanęły w ich miejsce. Pełna zgoda – decyzja o ich demontażu była niewłaściwa, tylko że... zapadła i została wykonana jeszcze zanim zostałem burmistrzem Braniewa – tłumaczył w marcu 2021 roku Tomasz Sielicki.

Wyjątkowe klucze – przypomnijmy – zaprojektowane zostały przez polskiego rzeźbiarza profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Sławoja Ostrowskiego, a ich wykonaniem zajęła się jedna z braniewskich firm. Miejsce dawnych witaczy zajęły nowe, kiedy zadecydowano o demontażu kluczy. Miały zostać poddane renowacji i wyeksponowane w ważnym dla miasta miejscu.

– W przyszłym roku klucze wrócą na swoje miejsce – informował burmistrz Braniewa.

Ale zaznaczał: – Oczywiście nie te same, bo nie pozwala na to ich stan techniczny i wizualny. To będą nowe witacze nawiązujące wyglądem do poprzednich. Czekamy już na ich wycenę, więc możecie być spokojni – w przyszłym roku wszyscy wjeżdżający do naszego miasta znów będą witani przez słynne braniewskie klucze.

Jak burmistrz obiecał, tak też się stało.

— Do niedawna Braniewo mogło się poszczycić jedynymi w swoim rodzaju witaczami -kluczami. Nadgryzione przez ząb czasu nie zostały jednak wyremontowane, a wymienione na zupełnie nowe, choć przy okazji pozbawione wyjątkowości, jaką charakteryzowały się poprzednie witacze. W pełni zgadzałem się z opinią mieszkańców, którzy postulowali, że klucze jak najszybciej powinny wrócić! Obiecałem, że tak się stanie i dziś oficjalnie dana obietnica została wypełniona. Klucze powróciły na swoje miejsce i ponownie witają przyjezdnych — mówi burmistrz Braniewa.