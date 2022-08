Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie. Wydarzenia i kalendarz imprez

CO: Mega Art Wakacje z GCK Lelkowo

GDZIE: gmina Lelkowo

KIEDY: do 28 sierpnia

Harmonogram imprez:

23-26.08 - Warsztaty Kreacji Mody w Lelkowie

27.08 - Piknik Rodzinny w Głębocku w stylu western

28.08 - Podsumowanie wakacji: pokaz mody, wystawa poplenerowa i taneczne show w GCK

Już 20 sierpnia w godzinach 10-14 w Pieniężnie odbędzie się piknik militarny z okazji Święta Wojska Polskiego. W programie m.in. koncert pieśni patriotycznych, stoiska promocyjne służb mundurowych, pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego i wojskowa grochówka.11:00 – 15:00 – Kino sferyczne dla dzieci. Bezpłatne pokazy startują o pełnych godzinach 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00.21:00 – ZUPA NIC – Polska komedia obyczajowa. Warto zaznaczyć, że Zdjęcia do filmu kręcono w Tolkmicku, Kadynach i we Fromborku.23:00 – PRZETRWAĆ DO ŚWITU – Pełen zwrotów akcji film sensacyjny. W roli głównej Bruce Willis.Teren wieży Bramnej Dawnego zamku biskupiego (ul. Zamkowa 1) – wstęp wolny.Do 21 sierpnia 2022 roku potrwa II edycja Copernicus Open - Festiwalu Nauki i Sztuki. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia w tym czasie Fromborka i udziału w organizowanych w ramach festiwalu wydarzeniach.

Do 21 sierpnia w braniewskim Kinie Baszta można zobaczyć animowaną komedię "Niezgaszalni", pełną humoru i wzruszeń polską komedię "Każdy wie lepiej" oraz futurystyczny horror "Zbrodnie przyszłości".Zapraszamy do udziału w Międzypokoleniowym Pikniku Literackim! 22 sierpnia w godz. 10:00-13:00 na placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa przygotowanych zostanie szereg atrakcji: gra miejska z nagrodami, spotkanie z bajką czytaną, zajęcia plastyczne (malowanie toreb oraz koszulek), edukacyjne, rozgrywki gier planszowych, a także porady dotyczące podniesienia kompetencji czytelniczych i korzystania z zasobów czytelniczych dostępnych w Internecie.Piknik organizowany jest przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w partnerstwie z Braniewskim Centrum Kultury w ramach projektu pn. „Książka ma znaczenie — czyta każde pokolenie!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego.26 sierpnia: 16:00 – 20:00 – Bezpłatna strefa dziecka, 18:00 – Uroczyste rozpoczęcie imprezy, Grupy taneczne BCK – KIDS oraz JUNIORKI, Zespół instrumentalistów BCK: Jaś Kamiński / Kornelia Lewandowska / Jasio Zajączkowski / Pola Włodarska / Marcelina Janulewicz / Jagoda Kasperowicz, 19:30 – Julia Smujkis, 20:00 – ENIGMA, 21:00 – GROMEE. W czasie imprezy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie oraz Profilaktyka w Urzędzie Miejskim w Braniewie zapraszają do wspólnej zabawy z cyklu „Z profilaktyką za pan brat”.27 sierpnia: 16:00 – 20:00 – Bezpłatna strefa dziecka, 17:00 – Grupy taneczne BCK – BOVVER oraz SWELL, Wokaliści BCK: Maja Waszczeniuk / Julia Kowal / Zuzanna Przygodzka / Lena Czekawy / Aniela Buta / Bartek Konsalik / Patrycja Czarnecka / Anastazja Strun / Norbert Tabor / Agnieszka Pękala, 18:00 – Aleksander Ryś, 18:40 – Podsumowanie działań sportowych siłowni IMPULS, 19:00 – SZYMON CHODYNIECKI, 20:30 – FILIPEK.Podczas imprezy zawody i atrakcje, które organizuje Siłownia Impuls Braniewo: 16:00 – PRZECIĄGANIE LINY – zawody dla dzieci, 18:00 – ERGOMETR WIOŚLARSKI – zawody dla kobiet, 19:00 – PRZERZUCANIE OPONY – zawody dla mężczyzn. Dodatkowo degustacja odżywek białkowych, konsultacje trenerskie i dietetyczne oraz od godziny 18:00 bezpłatny pomiar tkanki tłuszczowej.Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na nową wystawę czasową „Peregrinus Warmiensis. Sanktuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na Warmii”, która będzie się mieścić w Gmachu Głównym Muzeum (Dawnym Pałacu Biskupim na Wzgórzu Katedralnym). Ekspozycja ma na celu przypomnienie niezwykłego fenomenu, jakim były warmińskie łosiery, ukazując je w odniesieniu do powszechnej idei pielgrzymowania i przynależnym jej rytom etiologicznym, rytuałom i gestom. Prezentowane będą dzieła sztuki wypożyczone z dziewiętnastu kościołów, pięciu muzeów i zbiorów prywatnych, które w większości nie były wcześniej eksponowane na innych wystawach. Wystawa będzie dostępna dla widzów do końca grudnia tego roku.